Golf, PGA Tour 2018: Ian Poulter raggiunge Beau Hossler in testa allo Houston Open

È stato Ian Poulter il grande protagonista della terza giornata dello Houston Open, prova del PGA Tour che precede di sette giorni la disputa del primo Major dell’anno, il Masters di Augusta. L’inglese ha dato spettacolo sul percorso del Golf Club of Houston concludendo il terzo round con un ottimo 65, ovvero 7 colpi sotto il par. Uno score notevole, senza sbavature, che fa seguito al 64 del giorno prima: il britannico ha completato così la rimonta (73 nella prima giornata) ed ora è in testa alla classifica con lo score di -14.

Poulter non è solo in vetta perché accanto a lui c’è Beau Hossler. L’americano, primo dopo due giri, ha difeso la sua leadership con un giro in 69 colpi, frutto di un’ottima seconda parte (tre birdie). La lotta sembra quindi ristretta a questi due contendenti, soprattutto considerando che inizieranno il quarto giro con due colpi di vantaggio sul gruppetto in terza posizione, a -12. Tra questi l’australiano Greg Chalmers, protagonista anche lui di un giro in 65, con ben otto birdie e un unico bogey, arrivato proprio all’ultima buca. Insieme a lui ci sono l’argentino Emiliano Grillo (67), l’americano Kevin Tway (69) e l’irlandese Paul Dunne (69).

La top ten è stata stravolta perché in tanti hanno perso posizioni. Tra questi Rickie Fowler, crollato in 17esima posizione a -9 dopo un giro in 73 con un doppio bogey alla 6 e un triplo alla 13. Insieme a lui anche il connazionale Nicholas Lindheim, mentre Jordan Spieth è riuscito a limitare i danni girando in 71. Ora è 13° a -10.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter PGA Tour