Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni: ritorno quarti Champions League. Allegri senza Dybala, problemi in difesa per Zidane

Dopo il 3-0 subito all’andata davanti ai propri tifosi, la Juventus cerca l’impresa al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. Serve una clamorosa vittoria per 4-0 o una vittoria con tre reti di scarto ma segnandone sempre quattro. Una missione quasi impossibile per i bianconeri.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Bentancur e soprattutto Dybala, ma rispetto all’andata Pjanic e Benatia, che ovviamente trovano immediatamente spazio nell’undici titolare. In porta gioca Buffon ed oltre a Benatia il quartetto difensivo sarà composto da Lichtsteiner, Chiellini ed Alex Sandro. A centrocampo titolare Pjanic e con lui Khedira e Matuidi. Da capire anche il modulo che vorrà scegliere Allegri se con 2 o 3 centrocampisti, perchè in attacco sicuri di una maglia sono Higuain e Douglas Costa, mentre la terza se la giocano Mandzukic e Cuadrado.

Squalificato pesante anche per Zinedine Zidane, dovrà rinunciare a Sergio Ramos. La situazione in difesa per il tecnico francese, però, è preoccupante perchè negli ultimi giorni si è fatto male anche Vallejo e dunque insieme a Varane potrebbe giocare Casemiro. Con out anche Nacho, Zidane spera nel recupero in extremis del centrale classe 1997. Con il brasiliano spostato dietro a centrocampo potrebbe trovare una maglia da titolare Kovacic insieme a Modrid e Kroos, mentre in attacco non dovrebbe cambiare nulla con Isco, Benzema e soprattutto Cristiano Ronaldo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-JUVENTUS

REAL MADRID (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Casemiro, Marcelo; Modric, Kovacic, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Zidane

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pijanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic (Cuadrado). Allenatore: Allegri