Rugby, Eccellenza 2018: Padova vince la regular season e sfiderà le Fiamme Oro. Calvisano troverà Rovigo

Il dado è tratto: la regular season del campionato di Eccellenza di rugby è terminata questo pomeriggio e tutti i verdetti sono stati emessi. La stagione regolare viene vinta da Padova, che avrà il vantaggio di giocare in casa il ritorno delle semifinali e l’eventuale finale: i patavini battono nello scontro diretto che vale il primato Rovigo per 29-9, e di questo risultato approfitta Calvisano, che batte con un nettissimo 50-0 Mogliano e scavalca proprio Rovigo in seconda piazza. Il quarto posto, che vale le semifinali Scudetto, è delle Fiamme Oro: la formazione cremisi ha stravinto il derby con la Lazio per 48-17, rendendo vano qualsiasi risultato del San Donà, comunque uscito sconfitto per 26-20 dal campo del Reggio, che grazie a questa vittoria resta davanti a I Medicei, vittoriosi per 18-10 su Viadana, che nulla più aveva da chiedere al campionato.

Nelle semifinali Padova affronterà le Fiamme Oro, con andata a Roma, mentre Calvisano sfiderà Rovigo, ottenendo il vantaggio di giocare in casa il ritorno. Le gare si disputeranno il 28 e 29 aprile ed il 5 e 6 maggio, mentre la finale si giocherà il 19 maggio in casa della squadra meglio piazzata in regular season tra le due contendenti.

RISULTATI

Toscana Aeroporti I Medicei-Rugby Viadana 1970 18-10

Conad Reggio-Lafert San Donà 26-20

Patarò Rugby Calvisano-Mogliano Rugby 50-0

Petrarca Padova-FEMI-CZ Rovigo 29-9

Fiamme Oro Rugby-S.S. Lazio R. 1927 48-17

CLASSIFICA FINALE

1 Petrarca Padova 74

2 Patarò Rugby Calvisano 70

3 FEMI-CZ Rovigo 67

4 Fiamme Oro Rugby 53

5 Lafert San Donà 49

6 Rugby Viadana 1970 42

7 Conad Reggio 33

8 Toscana Aeroporti I Medicei 30

9 S.S. Lazio R. 1927 20

10 Mogliano Rugby 12

in rosso le squadre qualificate alle semifinali Scudetto

Semifinali Scudetto (andata 28-29 aprile, ritorno 5-6 maggio)

Padova-Fiamme Oro

Calvisano-Rovigo

Finale Scudetto 19 maggio













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it