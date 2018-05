Rugby, Eccellenza 2018: finale inedita Padova-Calvisano. Si affrontano le prime due della stagione regolare

Padova contro Calvisano: le prime due della classe al termine della stagione regolare si contenderanno domani alle ore 17.00 lo scudetto dell’Eccellenza di rugby. Si gioca in casa della compagine patavina, che proprio nelle ultime due giornate della regular season ha scavalcato i bresciani, colti da un’inattesa sconfitta in casa della Lazio.

Per la prima volta i veneti giocano in casa una finale che vale il tricolore, mentre gli ospiti sono alla quinta finale consecutiva (3 vittorie ed 1 sconfitta, due anni fa contro Rovigo). Una vittoria per parte in campionato, sempre per la squadra in casa e sempre per un soffio: Calvisano all’andata ha avuto la meglio per 19-16, al ritorno Padova l’ha spuntata 18-17.

Per Calvisano una vittoria significherebbe titolo numero sette, dei quali cinque negli ultimi sette anni, mentre per Padova si tratterebbe del primo tricolore dal 2011, ma del tredicesimo in assoluto. La gara sarà trasmessa in streaming su www.therugbychannel.it e app.federugby.it.

Di seguito i XV ufficiali delle due squadre:

Padova: Ragusi; Capraro, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti; Saccardo (C), Cannone; Rossetto, Santamaria, Borean. A disp.: Acosta, Delfino, Scarsini, Gerosa, Michieletto, Nostran, Francescato, Rizzi. All.: Marcato.

Calvisano: Tuimavave; Balocchi, Chiesa, Mortali, De Santis; Novillo, Semenzato; Tuivaiti, Zdrilich, Pettinelli; Andreotti, Cavalieri; Zilocchi, Morelli (C), Fischetti. A disp.: Giovanchelli, Rimpelli, D’Onofrio, Archetti, Casilio, Dal Zilio, Susio, Biancotti. All.: Brunello.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it