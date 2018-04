Rugby, Eccellenza 2018: clamoroso al “Giulio Onesti”, Lazio batte Calvisano. Ne approfittano Padova e Rovigo

Un turno che doveva essere interlocutorio, scombina la regular season dell’Eccellenza di rugby: l’impensabile si concretizza al “Giulio Onesti” di Roma, dove la Lazio trova una clamorosa vittoria ai danni del Calvisano per 36-24. Ne approfittano le inseguitrici dell’ormai ex capolista, scivolata ora al terzo posto: Padova, nuova leader della classifica, passa per 3-33 in casa del Viadana, che così dice addio alle semifinali Scudetto.

Anche Rovigo ringrazia, asfaltando 28-6 I Medicei ed issandosi al secondo posto a 40′ minuti dalla fine della stagione regolare. Nell’ultima sfida odierna le Fiamme Oro battono a domicilio San Donà per 20-29 ed operano l’aggancio al quarto posto. Domani si completa il quadro di giornata con la sfida tra Mogliano e Reggio.

Sabato prossimo, nell’ultima giornata del campionato primo posto in palio nello scontro diretto tra Padova e Rovigo: potrebbe approfittarne Calvisano per recuperare almeno una posizione. Sfida a distanza tra San Donà, in trasferta a Reggio, e Fiamme Oro, impegnate nel derby con la Lazio: in palio l’ultimo posto per la post season.

Di seguito i risultati e la classifica di Eccellenza:

Risultati 17ma giornata

Lazio-Calvisano 36-24

San Donà-Fiamme Oro 20-29

Rovigo-I Medicei 28-6

Viadana-Padova 3-33

Mogliano-Reggio domani ore 16.00

Classifica dopo la 17ma giornata

1 Padova 69

2 Rovigo 67

3 Calvisano 65

4 San Donà 48

5 Fiamme Oro 48

6 Viadana 42

7 I Medicei 26

8 Reggio* 24

9 Lazio 20

10 Mogliano* 10

* = una partita in meno













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it