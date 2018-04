Rugby, Champions Cup 2018: il derby francese va al Racing 92, con gli Scarlets passano anche le due irlandesi

Completati i quarti di finale della Champions Cup di rugby: decimata la pattuglia francese, che contava su quattro formazioni, delle quali avanza soltanto il Racing 92, vittorioso nel derby in casa del Clermont per 17-28, restando anche l’unica delle squadre giunte seconde nella fase a gironi a passare il turno. In semifinale sfida agli irlandesi del Munster, che hanno vinto al termine di una sfida tiratissima contro i francesi del Tolone per 20-19.

Dall’altra parte del tabellone passa in semifinale anche il Leinster: la squadra irlandese supera per 30-19 i Saracens, formazione inglese, ed ora attende nel penultimo atto della competizione gli Scarlets, franchigia gallese, capace di superare per 29-17 i transalpini del La Rochelle nell’unica sfida tra due squadre che avevano vinto i rispettivi raggruppamenti.

Risultati quarti Champions Cup

30 marzo-1 aprile

Leinster-Saracens 30-19

Scarlets-La Rochelle 29-17

Clermont-Racing92 17-28

Munster- Tolone 20-19

Programma semifinali Champions Cup

20-22 aprile

Leinster-Scarlets (Aviva Stadium, Dublino)

Racing 92-Munster (Stade Chaban-Delmas, Bordeaux)













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it