Roma-Barcellona, su che canale vederla in tv? Diretta gratis e in chiaro su Mediaset. Orario e programma completo

Oggi martedì 10 aprile si gioca Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018. I giallorossi sono chiamati a un’impresa quasi impossibile contro la corazzata catalana: devono ribaltare il 4-1 maturato al Camp Nou. Servirà davvero un miracolo sportivo da parte degli uomini di Eusebio Di Francesco, sperare di sotterrare di gol i blaugrana è molto difficile ma i capitolini devono crederci fino in fondo, devono provare a lottare fino alla fine per continuare a sognare in grande.

Leo Messi e compagni hanno blindato la qualificazione alle semifinali grazie all’ottimo risultato ottenuto in casa, la Roma è uscita frastornata da quella trasferta e ha anche pagato dazio in campionato perdendo contro la Fiorentina ma ora dovrà provare a ben figurare di front al sold out dell’Olimpico: il popolo giallorosso ha risposto in massa, ora toccherà a De Rossi e compagni provare a non deludere le aspettative e a giocare davvero al massimo come hanno fatto vedere a tratti durante il match d’andata.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 ma anche in diretta tv su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, diretta streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 APRILE:

20.45 Roma-Barcellona

ROMA-BARCELLONA: COME SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING?

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 ma anche in diretta tv su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, diretta streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE scritta su OASport.











(foto pagina Facebook AS Roma)