NBA 2018: San Antonio ed Oklahoma ai playoff. Vittorie di Cleveland e Toronto

Una notte NBA che ha visto delinearsi il quadro delle squadre che parteciperanno ai playoff. Manca ancora un solo posto nella Western Conference e se lo contenderanno i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets, che si affronteranno proprio tra due giorni. I T’Wolves conservano il loro ottavo posto grazie alla vittoria 113-94 contro Memphis grazie ai 24 punti a testa di Jeff Teague e Karl-Anthony Towns; mentre Denver mantiene vive le sue speranze, infliggendo il quarto ko consecutivo ai Portland Trail Blazers (88-82) con un Nikola Jokic da 15 punti, 20 rimbalzi e 11 assist.

Staccano il biglietto per i playoff i San Antonio Spurs, che superano 98-85 i Sacramento Kings grazie soprattutto al rendimento della propria panchina (18 punti di Rudy Gay e 17 di Manu Ginobili).

Post season assicurata anche per gli Oklahoma City Thunder e per i New Orleans Pelicans. OKC domina contro i Miami Heat per 115-93 grazie alla tripla doppia di Russell Westbrook (23 punti, 18 rimbalzi e 13 assist); mentre i Pelicans hanno superato i Los Angels Clippers (Gallinari ancora out) per 113-100 con un Anthony Davis da 28 punti e un Nikola Mirotic in doppia doppia (24 punti e 16 rimbalzi).

Nella Eastern Conference si conoscono le qualificate per i playoff, ma la griglia deve ancora formarsi. Sicuri del primo posto sono i Toronto Raptors, che superano 108-98 i Detroit Pistons con la doppia doppia sfiorata da Jonas Valanciunas, autore di 25 punti e 9 rimbalzi.

I Cleveland Cavaliers mettono pressione ai Philadelphia 76ers e puntano ancora al terzo posto dopo il successo 123-109 sui New York Knicks. Doppia doppia di LeBron James (26 punti e 11 assist) ed ottima prova anche di Kevin Love, che mette a referto 28 punti.

Attualmente al sesto posto ci sono i Milwaukee Bucks, che superano 102-86 gli Orlando Magic con una tripla doppia di Eric Bledson da 20 punti, 12 assist ed 11 rimbalzi.

Questo il riepilogo dei risultati

Detroit Pistons – Toronto Raptors 98-108

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 114-105

Miami Heat – Oklahoma City Thunder 93-115

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 109-123

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 102-86

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 113-94

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 98-85

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 88-82

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 100-113













