Roma-Barcellona, ritorno quarti Champions League: i giallorossi a caccia di un’impresa storica all’Olimpico

Domani sera servirà un’impresa storica alla Roma per ribaltare il risultato con il Barcellona, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. I giallorossi sono stati infatti sconfitti con il pesante passivo di 4-1 nella gara di andata al Camp Nou e dovranno giocare la partita della vita allo Stadio Olimpico per sognare l’accesso in semifinale. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Roma-Barcellona.

Partiamo da un dato puramente statistico, in base ai precedenti delle partite con lo stesso punteggio all’andata, la Roma avrà una possibilità di passaggio del turno del 16,7% (dato UEFA.com). Questo significa quindi che le speranze sono poche, ma che si può sognare la rimonta.

L’imperativo per la squadra giallorossa sarà quello di fare il gol il prima possibile visto che servono tre reti di scarto per passare il turno. Bisognerà quindi tentare il tutto per tutto e cercare di dimenticare che dall’altra parte ci sono giocatori come Messi e Suarez, in grado di colpire in qualsiasi momento del match. Per provare a realizzare questa impresa Di Francesco si affiderà al consolidato 4-3-3 con Perotti ed El Shaarawy al supporto di Dzeko. Una partita quindi all’attacco per provare a scardinare la solidità dei Blaugrana.

La Roma ha già dimostrato più volte in questa stagione di riuscire a fare delle partite da grande squadra, basta pensare al 3-0 con il Chelsea o al 4-2 in trasferta con il Napoli. Tuttavia in questo momento i giallorossi non sembrano al massimo della forma. Oltre alla disfatta dell’andata sono infatti arrivati un pareggio per 1-1 con il Bologna e soprattutto la sconfitta per 2-0 con la Fiorentina di sabato. Risultati non certo incoraggianti, ma l’andamento altalenante di questa squadra, potrebbe trovare proprio l’apice nella gara di domani.

Al di là di questi ragionamenti bisogna però fare i conti con l’attuale Barcellona che sta volando nella Liga, dove si trova in testa con 11 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid ed è tutt’ora imbattuta dopo 31 partite giocate. L’ultima sconfitta dei Blaugrana risale al 17 gennaio, quando fu superata 1-0 dall’Espanyol nella andata dei quarti di finale di Copa del Rey. Per la Roma sarà quindi già difficile battere il Barcellona e pensare di farlo con addirittura tre gol di scarto è quasi impossibile, ma quel quasi farà comunque sognare fino all’ultimo milioni di tifosi giallorossi.

