Real Madrid-Juventus in tv, su che canale vederla? Prevista la diretta in chiaro: “ballottaggio” tra Canale5 e Canale20

Mercoledì 11 aprile, alle ore 20.45, il mitico Santiago Bernabeu sarà teatro della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Juventus.

Il risultato dell’andata offre poche speranze ai campioni d’Italia. Il 3-0, frutto della doppietta di Cristiano Ronaldo e della marcatura di Marcelo, sono qualcosa più di un’ipoteca per il passaggio di turno delle Merengues, intenzionate davanti al proprio pubblico a festeggiare la qualificazione alle semifinali.

Cr7 e compagni, infatti, non speculeranno troppo sul risultato e vorranno far loro anche questa partita. Da par suo la Vecchia Signora dovrà presentarsi al cospetto dei campioni d’Europa in carica con lo spirito di chi vuol giocarsi le proprie chance e dimostrare di essere compagine di valore e di rilievo internazionale. In questo senso Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono chiamati ad una prova di carattere.

Su che canale vederla?

Sulla trasmissione dell’incontro c’è incertezza. Sarà “ballottaggio” tra Canale 5 e Canale 20. Mediaset aveva infatti deciso di trasmettere Juventus-Real Madrid (match d’andata) in diretta tv sul nuovo canale, abbandonando la sicurezza di Canale 5 con l’obiettivo di inaugurare la nuova rete con un big match di Champions League. I risultati sono stati sbalorditivi, il pubblico è sbarcato in massa sul nuovo spazio televisivo non riscontrando difficoltà nel digerire la grande novità che in alcuni casi ha comportato anche la necessità di risintonizzare il televisore. I dati Auditel sono eccezionali: 6,6 milioni di spettatori con il 23,35% di share, vittoria netta della serata (clicca qui per leggere come sintonizzare Canale 20).

ORARIO E DATA REAL MADRID-JUVENTUS

Mercoledì 11 aprile

ore 20.45 Real Madrid – Juventus – Ritorno Quarti di finale Champions League













Foto: profilo twitter Champions League