Real Madrid-Juventus in tv, su che canale vederla? Diretta gratis e in chiaro. L’orario e la data

Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio, si giocherà mercoledì 11 aprile (ore 20.45): allo Stadio Santiago Bernabeu andrà in scena una partita davvero imperdibile, remake della finale dello scorso anno vinta dalle merengues. E anche questa volta sono proprio i galacticos ad essere favoriti dopo il roboante 3-0 di Torino: i bianconeri sono chiamati a una rimonta stellare, vincere con tre gol di scarto nella tana del lupo. Sembra una missione davvero impossibile per i Campioni d’Italia che però hanno tutte le carte in regola per provarci e che cercheranno di mettere in difficoltà la squadra di Zinedine Zidane.

I bianconeri, in testa alla Serie A con quattro punti di vantaggio sul Napoli, proveranno a non interrompere qui la loro avventura europea: servirà un attacco atomico, tra l’altro privo dello squalificato Dybala, per cercare di riaprire la contesa. Molto dipenderà da Gonzalo Higuain, chiamato a una notte magica insieme a tutta la squadra guidata da capitan Gigi Buffon, obbligato a non subire gol in un campo infuocato.

Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League, sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5: tutti i tifosi bianconeri e gli appassionati del grande calcio internazionale potranno gustarsi questo big match comodamente seduti in poltrona senza dover pagare alcun canone. L’incontro sarà visibile anche su Mediaset Premium (per gli abbonati), in diretta streaming su Premium Play e sul sito di Mediaset, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Real Madrid-Juventus.

MERCOLEDI’ 11 APRILE:

20.45 Real Madrid-Juventus

REAL MADRID-JUVENTUS: COME SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5. L’incontro sarà visibile anche su Mediaset Premium (per gli abbonati).

Diretta streaming su Premium Play e sul sito di Mediaset, in DIRETTA LIVE scritta su OASport













(foto Ciro Santangelo)