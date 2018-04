Real Madrid-Juventus in tv, Champions League 2018: come seguirla in diretta streaming. Data, orario e programma

Mercoledì 11 aprile Real Madrid e Juventus torneranno a sfidarsi nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: dopo il 3-0 dell’andata per gli iberici, il passaggio del turno è ormai in ghiacciaia. Si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola.

Al momento Mediaset non ha ancora deciso dove trasmettere la partita, ma la scelta dovrebbe ricadere su Canale 5, dato che, all’andata, la sfida fu trasmessa sul neonato Canale 20. La partita verrà trasmessa in streaming su Premium Play, mentre OA Sport, come al solito, vi offrirà la diretta live testuale integrale dell’incontro, con pagelle live della sfida.

Di seguito il programma completo.

Ritorno quarti di finale Champions League

Mercoledì 11 aprile, ore 20.45

Madrid, Santiago Bernabeu

Real Madrid- Juventus (and. 3-0)

diretta tv su Canale 5

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale su OA Sport













Foto: Profilo Twitter Cristiano Ronaldo

roberto.santangelo@oasport.it