Rally, Mondiale 2018: in Corsica riparte il duello serrato tra Sebastien Ogier e Thierry Neuville

Dopo circa un mese di stop torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa con la tappa francese del Rally di Corsica che si correrà tra il 5 e l”8 aprile nei tortuosi percorsi dell’isola che si affaccia davanti alla Sardegna. Siamo giunti alla 61esima edizione di questa avvincente prova del Mondiale che, nelle sue due ultime edizioni, ha visto il successo proprio dei due grandi contendenti di questa stagione, il belga Thierry Neuville (che vinse anche nel 2011) e il francese Sebastien Ogier che in Corsica ha vinto solo in quella occasione. I due, al momento, sono divisi da appena 4 punti in classifica generale in favore del campione del mondo in carica e, con grande probabilità, saranno i grandi favoriti anche in questo quarto appuntamento stagionale. Attenzione, anche, al grande Sebastien Loeb che sarà al via della tappa del Rally di Corsica.

Cosa dobbiamo aspettarci dal Rally di Corsica 2018? Innanzitutto il consueto percorso selettivo e variegato. Si partirà nella parte settentrionale dell’isola con un percorso tortuoso (e che metterà alla frusta gli pneumatici) caratterizzato da montagne scoscese (con muri di roccia a fare da contorno) che metterà a dura prova i piloti. In secondo luogo sarà decisiva la resistenza, dato che gli stage saranno quanto mai lunghi. Nella prima giornata, per esempio, i protagonisti saranno impegnati in due edizioni della “La Porta – Valle di Rostino” di ben 49.03 chilometri, mentre sabato toccherà a due passaggi della “Cagnano – Pino – Canari” di 35.61 chilometri, prima di concludere domenica con la temibile “Vero – Sarrola – Carcopino” che prevede la bellezza di 55.17 chilometri. Per i piloti, dunque, sono in arrivo prove estenuanti e nelle quali il minimo errore sarà pagato a carissimo prezzo.

Il via, come detto, sarà dato nella mattinata di venerdì. Non ci saranno shakedown o fronzoli vari. Si inizierà a fare sul serio sin da subito. Si punterà verso sud-ovest rispetto a Bastia con due stage da ripetere in altrettante occasioni. Il sabato, invece, scatterà all’alba con un totale di circa 140 chilometri, spingendosi fino a Cap Corse, quindi fino a L’Ile Rousse. La giornata conclusiva, poi, porterà i piloti verso sud fino ad Ajaccio dove ci sarà il traguardo. Il Power Stage finale sarà il “Penitencier de Coti – Chiavari” di 16.25 chilometri. Nel suo complesso il Rally di Corsica è quasi completamente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Circa due terzi, infatti, sono stati rivisti e modificati per creare una gara ancor più imprevedibile.

PROGRAMMA RALLY DI CORSICA 2018

# Prova Speciale Lunghezza Orario Venerdì 6 aprile 2018 1 La Porta – Valle di Rostino 1 49.03 9:50 2 Piedigriggio – Pont de Castirla 1 13.55 11:09 3 La Porta – Valle di Rostino 2 49.03 15:12 4 Piedigriggio – Pont de Castirla 2 13.55 16:31 Sabato 7 aprile 2018 5 Cagnano – Pino – Canari 1 35.61 7:37 6 Désert des Agriates 1 15.45 9:18 7 Novella 1 17.39 11:08 8 Cagnano – Pino – Canari 2 35.61 15:21 9 Désert des Agriates 2 15.45 17:02 10 Novella 2 17.39 18:39 Domenica 8 aprile 2018 11 Vero – Sarrola-Carcopino 55.17 9:23 12 Pénitencier de Coti-Chiavari (Power Stage) 16.25 12:18 Totale chilometri 333.48

