MotoGP, GP Argentina 2018: Marc Marquez resta favorito per il Mondiale. Ma con questo Dovizioso non potrà permettersi passi falsi

“Dopo l’eccitazione della prima gara, è il momento di essere calmi, concentrati e lavorare duro per essere ancora più veloci. Penso che questo campionato sia molto aperto, con molti forti rivali che possono lottare per la vittoria ogni domenica. Al momento tutto sembra molto uguale: vedremo nel corso della stagione chi è in grado di migliorare e di rimanere costantemente in prima linea”.

Con queste parole Marc Marquez ha parlato ai giornalisti presenti in vista dell’appuntamento di Termas de Rio Hondo (Argentina), secondo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è reduce dal secondo posto della gara di Losail (Qatar) e vuol subito rispondere ad Andrea Dovizioso (Ducati), uscito vittorioso dal confronto serrato dell’esordio.

E’ un Marc molto sereno e conscio delle proprie possibilità. Sa della forza degli avversari ma, in cuor suo, è consapevole di essere ancora una volta il favorito n.1 per la vittoria iridata. La continuità dimostrata nel corso dei test, su piste molto diverse, ed il guidare, a volte, sopra i problemi vanno a qualificare un centauro che, non a caso, si è laureato campione del mondo 6 volte nella propria carriera.

La Honda, in più, sembra offrire maggiori garanzie all’iberico. In Argentina, su una pista che ama, potremmo assistere ad un suo assolo, il primo dell’annata, e quindi il campionato potrebbe già tingersi dei suoi colori. Tuttavia, il Cabronçito non potrà permettersi distrazioni o errori perché Dovizioso potrebbe approfittarne. Il forlivese, forte dei risultati ottenuti in sella alla Rossa, è un avversario di tutto rispetto e l’arrivo in volata vinto in Qatar lo ha dimostrato.

Pertanto, anche se sul tracciato sudamericano i risultati non sono mai stati eccezionali, potrebbe essere ancora una volta lui lo sfidante in cima alla lista in un duello che, forse, caratterizzerà tutta l’annata.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Valerio Origo