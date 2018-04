F1, GP Bahrain 2018 – Mario Isola: “Possibili diverse strategie, attenzione all’usura delle gomme Pirelli”

Mario Isola, direttore corse di Pirelli, ha spiegato quale potrebbe essere il comportamento delle gomme per il GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale di Formula Uno in programma nel weekend del 6-8 aprile. Secondo il fornitore ufficiale degli pneumatici potremmo assistere a diverse strategie da parte dei piloti e pare quasi certo che si effettuerà più di una sosta: “Si tratta di un circuito di frenate e accelerazioni, caratterizzato anche da carichi longitudinali piuttosto che laterali e dunque le gomme posteriori potrebbero risentire dell’usura“.

Pirelli ha deciso di portare in Bahrain le mescole medie, soft e supersoft: “A causa della superficie abrasiva e del degrado, i piloti dovrebbero rientrare più di una volta: vedremo una varietà di strategie, sarà molto interessante“. Mario Isola spiega anche che le prove libere 2 saranno determinanti in ottica gara perché si correranno alla stessa ora e dunque le scuderie dovranno sfruttarle al meglio per trarre le giuste considerazioni.