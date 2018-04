Rally Corsica, Mondiale 2018: Kris Meeke fa suo lo shakedown davanti a Mikkelsen e Neuville

Ha preso il via con il consueto shakedown il fine settimana del Rally di Corsica 2018. Sui 5,45 chilometri del tracciato di Sorbo Ocagnano il più veloce si è rivelato il britannico Kris Meeke (Citroen C3) con il tempo di 4:00.8 precedendo il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) di 2″2. Terza posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3 secondi esatti, davanti allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 3.5 e al francese Sebastien Ogier a 4.3.

Settima posizione per la leggenda del rally, il nove volte campione del mondo Sebastien Loeb (Citroen C3) che si è ferrmato a 5.6 secondi, davanti all’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) a 7.1. Deludente esordio per i due finlandesi Jari-Matti Latvala /Toyota Yaris) solamente decimo a 7.7, mentre è un gradino indietro Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 7.8.

Da domani si inizierà a fare sul serio per quanto riguarda la classifica generale (clicca qui per programma e tv) con stage lunghissime e prove che non permettono il minimo errore. Tutto pronto per l’ennesimo duello tra Ogier e Neuville? Gli avversari non sono certo d’accordo e la mina vagante Loeb non fa dormire sonni tranquilli a nessuno.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Kris Meeke