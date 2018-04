Probabili formazioni Milan-Inter: sfida a distanza tra Cutrone ed Icardi? Ultima chiamata Champions per i rossoneri

Recupero infrasettimanale per il derby della Madonnina: Milan ed Inter si sfideranno questo pomeriggio alle ore 18.30 in una gara che dirà moltissimo sul futuro europeo delle due compagini nella prossima stagione. La squadra di Spalletti potrebbe issarsi al terzo posto, mentre i ragazzi di Gattuso potrebbero avvicinare la Lazio al quinto posto.

Certamente mancherà Lucas Biglia, appiedato dal Giudice Sportivo nella scorsa giornata: il tecnico del Milan rimpiazzerà l’argentino con Montolivo, che sarà affiancato in mediana da Kessie e Bonaventura. In avanti Cutrone, che appare in vantaggio su Kalinic, sarà affiancato da Suso e Calhanoglu. Davanti a Gigio Donnarumma classica difesa a quattro con Calabria e Rodriguez sulle fasce e la coppia Bonucci-Romagnoli al centro. Ancora indisponibile Abate.

Spalletti invece ha due dubbi in mediana, dove però dagli ultimi allenamenti Brozovic e Gagliardini appaiono in vantaggio su Valero e Vecino per una maglia da titolare. Icardi confermato come unica punta, con alle spalle Perisic, Rafinha e Candreva. Davanti ad Handanovic difesa a quattro con la coppia centrale composta da Skriniar e Miranda, mentre in qualità di terzini agiranno D’Ambrosio e Cancelo.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro:

Milan: G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Inter: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.













Foto: Profilo Twitter AC Milan

