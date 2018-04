Volley, Challenge Cup 2018: Ravenna-Olympiacos, Finale d’andata. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 4 aprile si gioca Ravenna-Olympiacos, andata della Finale della Challenge Cup 2018 di volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi tornano a lottare per vincere una competizione europea dopo 21 anni dall’ultima volta, a 24 stagioni di distanza dal mitologico tris in Champions League. I ragazzi di coach Soli proveranno a mandare in visibilio il Pala De Andrè e a ottenere una vittoria fondamentale in vista del match di ritorno in programma la prossima settimana ad Atene.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Ravenna-Olympiacos, andata della Finale della Challenge Cup 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su laola e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, non sono previste dirette tv.

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

20.00 Bunge Ravenna vs Olympiacos Pireo