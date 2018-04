Probabili formazioni Lazio-Salisburgo: diversi indisponibili per Simone Inzaghi, difesa obbligata

Se in Champions League Juventus e Roma sono attese da un difficile esame di spagnolo contro Real Madrid e Barcellona, in Europa League la Lazio, unica formazione italiana ancora in gara dopo l’eliminazione del Milan agli ottavi per mano dell’Arsenal, è attesa dal doppio confronto contro gli austriaci del Salisburgo.

Il sorteggio ha deciso che sarà la Lazio a giocare il match d’andata in casa, dunque la sfida si terrà giovedì 5 aprile 2018 allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio fissato per le 21.05. La sfida di ritorno, ovviamente, si giocherà in Austria sette giorni dopo, giovedì 12 aprile alla stessa ora.

Per Simone Inzaghi qualche problema di formazione, soprattutto nel pacchetto arretrato, dove sarà praticamente obbligato a giocare con la difesa a tre composta da Bastos, de Vrij e Felipe davanti a Strakosha. Tra i cinque di centrocampo spazio a Murgia, mentre dovrebbe stringere i denti ed essere della partita il pur acciaccato Milinkovic Savic.

Lucas, Marusic e Partic andranno a completare la linea mediana, mentre Alberto agirà da mezza punta alle spalle del titolarissimo Immobile: a farne le spese sarà Anderson, che partirà nuovamente dalla panchina. Classico 4-4-2 invece per i campioni d’Austria, che non faranno alcun tipo di turnover.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Lazio: Strakosha; Bastos, de Vrij, Felipe; Marusic, Murgia, Lucas, Milinkovic Savic, Patric; Alberto; Immobile.

Salisburgo: Walke; Lainer, Caleta Car, Ramalho, Ulmer; Haldara, Berisha, Samassekou, Schlager; Dabbur, Minamino.













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it