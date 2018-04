Pentathlon, Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018: nelle qualificazioni maschili avanti soltanto Giorgio Micheli

Proseguono a Caldas da Rainha, in Portogallo, i Mondiali Youth A di pentathlon moderno, riservati agli atleti Under 19, in quello che potrebbe anche essere definito un antipasto dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG) che andranno in scena a Buenos Aires nel mese di ottobre.

Oggi è stata la volta delle qualificazioni maschili dove, tra i 95 contendenti al via per i 36 posti in finale c’erano anche quattro azzurrini. Purtroppo, a differenza di quanto accaduto ieri con le ragazze, oggi soltanto un pentatleta del Bel Paese ha staccato il pass per la finale di mercoledì: si tratta di Giorgio Micheli, ottavo classificato nel Gruppo C con 1099 punti.

Fuori tutti gli altri italiani: Giorgio Malan è soltanto 14° con 1071 punti nel Gruppo B, dove Emanuele Tromboni è 16° a quota 1063. Eliminato anche Stefano Frezza, che non va oltre il 25° posto con 1032 punti nel Gruppo A. Domani toccherà alla finale femminile, con tre azzurrine impegnate.













Foto: FIPM

