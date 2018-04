Pattinaggio artistico, Triglav Trophy 2018: Lucrezia Gennaro regina in Slovenia. Secondo posto per Alessandro Fadini.

L’impianto sportivo Podmezakla ice rink di Jesenice, Slovenia, ha ospitato questo fine settimana il Triglav Trophy 2018, storica competizione annuale di pattinaggio artistico giunta alla sua ventiseiesima edizione.

Nell’individuale femminile senior Lucrezia Gennaro ha conquistato la prima posizione con 134.11 punti in una mini rimonta dopo il secondo posto nello short program. L’atleta trevigiana ha dunque continuato il suo trend positivo di risultati dopo l’infortunio, dimostrando una buona padronanza sui salti tripli, in particolare sul triplo loop, eseguito correttamente in combinazione con il doppio toeloop sia nel programma corto che nel libero. Staccata di un punto si è classificata al secondo posto con 133.02 la pattinatrice svizzera Yoonmi Lehman davanti all’atleta del Singapore Cecilie Mei Ling Hartmann, in terza posizione con 101.52 punti. Nonostante la terza piazza conquistata dopo il programma libero, è scivolata al quinto posto con 100.95 l’altra atleta italiana in gara Daria Peparella.

In campo maschile Alessandro Fadini, dopo un ottimo short program chiuso in prima posizione, ha conquistato il secondo posto finale pattinando un programma libero con qualche sbavatura in particolare sui primi tre elementi, ovvero il triplo axel, valutato con dei -1 dai giudici, il triplo lutz eseguito solo semplice e la combinazione triplo salchow/triplo toeloop. Il pattinatore allenato da Silvia Martini ha quindi ottenuto il totale di 142.14, piazzandosi alle spalle dell’ungherese Alexander Borojov (153.70) e davanti all’austriaco Manuel Drechsler (128.40). Ottimi risultati anche in categoria Junior con il secondo posto di Lara Naki Guttman (145.25) la quale ha condiviso il podio con l’austriaca Olga Mikutina (prima classificata, 154.37) e l’ungherese Julia Lang (terza classificata, 124.66). Sesto posto per Giuditta Sartori (108.92), ottavo per Michela Sacchet (103.07).

CLASSIFICA FINALE SENIOR FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE SENIOR MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Alexander BOROVOJ HUN 153.70 2 1 2 Alessandro FADINI ITA 142.14 1 2 3 Manuel DRECHSLER AUT 128.40 4 3 4 Andras CSERNOCH HUN 124.53 3 4

CLASSIFICA FINALE JUNIOR FEMMINILE