Pattinaggio artistico, Egna Spring Trophy 2018: tripletta azzurra nel singolo maschile; Daniel Grassl mattatore.

La Wurth Arena di Egna (Bolzano) ha ospitato questo fine settimana uno degli ultimi appuntamenti stagionali per quanto concerne il pattinaggio artistico, ovvero la competizione internazionale Egna Spring Trophy 2018.

In campo maschile gli atleti azzurri hanno dimostrato un dominio assoluto, registrando una bellissima tripletta con a capo un Daniel Grassl in splendida forma. L’atleta altoatesino padrone di casa ha dominato la gara in entrambi i segmenti ottenendo l’ottimo punteggio finale di 216.99, pattinando un programma libero dall’altissimo contenuto tecnico in cui ha atterrato correttamente per la seconda volta in stagione il quadruplo lutz, tentando anche subito dopo il quadruplo flip, purtroppo non andato a buon fine. Il giovanissimo pattinatore allenato da Lorenzo Magri ha proseguito la sua performance eseguendo correttamente alcuni elementi (come la combinazione triplo axel/euler/triplo salchow) sbagliandone altri (come il triplo flip presentato nella seconda metà del programma) che tuttavia non hanno compromesso la posizione sul gradino più alto del podio. In seconda posizione si è classificato un ottimo Mattia Della Torre, autore di due programmi di gara ben pattinati che gli hanno concesso di raggiungere il totale di 193.97. Staccato di pochissimi centesimi si è classificato con 193.46 in terza posizione Jari Kessler, il quale ha pagato la mancata rotazione nel programma libero degli elementi triplo lutz e doppio axel eseguiti solo semplici.

La gara del singolo femminile è stata vinta dalla talentuosa tedesca Nathalie Weinzierl. L’atleta classe 94 allenata da Peter Sczypa si è imposta in entrambi i segmenti di gara staccando, con il totale di 162.52, di oltre 11 punti l’azzurra Elettra Maria Olivotto, seconda classificata con 151.27 grazie a un bellissimo short program pattinato senza errori di rilievo. Sul gradino più basso del podio si è piazzata con 147.65 l’atleta della Romania Julia Sauter.

In categoria junior vittoria sul filo del rasoio per l’azzurro Gabriele Frangipani, autore di un ottimo primo segmento di gara in cui ha eseguito correttamente tutti gli elementi, tra cui un bel triplo axel, ma anche di un programma libero problematico in cui ha subito la rimonta del canadese Baresford Clements. Il vantaggio accumulato nello short non ha però impedito al pattinatore di Lorenzo Magri di salire sul gradino più alto del podio con 179.93 davanti al canadese Clements (179.89) e al milanese Nikolaj Memola (124.15), autore di una buona rimonta dal quinto posto. Bellissimo risultato anche nell’individuale femminile con la vittoria di Marina Piredda, protagonista di due programmi ben pattinati in cui è riuscita ad eseguire correttamente tutti gli elementi del suo layout. La giovanissima pattinatrice della società Fiemme on ice si è dunque imposta con 144.71 punti davanti all’americana Hanna Harrel (seconda classificata, 143.68) e all’azzurra Alessia Tornaghi, al terzo posto con 143.56 pattinando il primo programma libero.

CLASSIFICA FINALE SENIOR MASCHILE

CLASSIFICA FINALE SENIOR FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR MASCHILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR FEMMINILE

Foto: Diego Barbieri (FISG)