Parigi-Roubaix 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi domenica 8 aprile si disputerà la Parigi-Roubaix, terza Classica Monumento della stagione. Si pedala nella storia, la corsa più dura al mondo terrà banco in questo giorno di festa, sui durissimi tratti in pavè dell’alta Francia si consumerà un nuovo capitolo della grande saga del ciclismo, i migliori atleti si daranno battaglia sui 257 chilometri in programma. L’Inferno del Nord è l’essenza di questo sport, sulle pietre transalpine andrà in scena uno spettacolo davvero imperdibile, la fatica immane per eccellenza, uno sforzo incredibile per chi cercherà di lottare per la vittoria.

Si parte della capitale e poi si viaggia verso Nord per arrivare nel Velodromo più famoso del Pianeta dove il trionfatore entrerà per sempre nella leggenda. Nel mezzo addirittura 28 tratti in pavè per oltre 50 chilometri sulle pietre con momenti incredibile e imperdibili: l’attraversamento della Foresta di Arenberg e poi l’accoppiata Mons-en-Pevele e Carrefour de l’Arbre che potrebbe decidere la corsa. Il favorito della vigilia è Greg Van Avermaet che cerca la doppietta, attenzione a Niki Terpstra fresco vincitore del Giro delle Fiandre e a Peter Sagan, l’Italia punterà invece su Gianni Moscon.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e di arrivo della 116^ Parigi-Roubaix 2018, Classica Monumento del calendario internazionale. La gara sarà trasmessa in diretta tv sui Canali Rai (fino alle 15.30 su RaiSport, poi il trasferimento su Rai 3), diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

11.00 Parigi-Roubaix, partenza

17.10-17.45 (circa) Parigi-Roubaix, arrivo

PARIGI-ROUBAIX 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV

(foto Pier Colombo)