Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Tre novità rispetto all’Europa Cup

Appena mandata in archivio l’Europa Cup, la nazionale di pallanuoto femminile inizia a lavorare per l’Europeo di Barcellona: sono 16 le azzurre chiamate per il collegiale che si terrà al Centro Federale di Ostia da domenica 8 a martedì 10. Tre giorni di test fisici e medici dai quali sono dispensate le atlete di Padova e Milano, impegnate mercoledì 11 nell’anticipo di Serie A1 disposto dopo la qualificazione della formazione patavina alla Final Four del Trofeo LEN, che si terrà nel week end successivo. Dunque rispetto all’Europa Cup fuori Sara Dario e capitan Elisa Queirolo, dentro Giulia Viacava, Giuditta Galardi e Fabiana Sparano.

Di seguito l’elenco completo delle 16 convocate dal CT del Setterosa Fabio Conti.

Aleksandra Cotti (RN Florentia)

Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Valeria Palmieri, Roberta Bianconi (L’Ekipe Orizzonte)

Agnese Cocchiere, Giulia Viacava (Bogliasco Bene)

Arianna Gragnolati, Federica Lavi, Silvia Avegno (Rapallo PN)

Chiara Tabani, Fabiana Sparano, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi (SIS Roma)

Giulia Gorlero (Cosenza PN)

Agnese D’Amico (Waterpolo Messina)

Staff

Commissario Tecnico: Fabio Conti

Assistente tecnico: Marco Manzetti

Preparatore atletico: Simone Cotini

Team manager: Barbara Bufardeci













Foto: Daniela Bolla

roberto.santangelo@oasport.it