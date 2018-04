Pallamano, Serie A femminile 2017/18: la Jomi Salerno resta in testa, vince anche l’Indeco Conversano

Prosegue anche questa settimana il campionato di Serie A di pallamano femminile, che giunto alla 20esima giornata vede stabilmente al comando la Jomi Salerno, capace di sconfiggere 39-18 uno spento Casalgrande Padana, grazie alle 11 reti di Antonella Coppola.

Successo prezioso anche per l’Oderzo, che supera 25-20 il Leonessa Brescia, con il Flavioni che lotta contro il Bressanone, uscendone però sconfitto 20-17, e restando a pericoloso contatto con l’ultima piazza, attualmente occupata dal Teramo, piegato 40-19 dall’Ariosto Ferrara.

Vince a valanga il Dossobuono, per 38-23 sull’Estense Ferrara, mentre nel posticipo l’Indeco Conversano riesce ad avere la meglio nel big match contro il Cassano Magnago per 25-21, grazie alle 9 reti di Giada Babbo, autentica trascinatrice delle pugliesi.

Risultati e tabellini:

h 16:30 | Flavioni – Brixen 17-20 (p.t. 8-12)

Flavioni: Bartoli, Bonamano C. 8, Bonamano M, Crosta 3, Di Luca, Fanelli 1, Feoli, Ferretti, Maruzzella, Ramazzotti, Spizzico 1, Bulache, Hiraldo 3, Francesconi 1. All: Patrizio Pacifico

Brixen: Gruber, Auer, Piantini, Federspieler 7, Piok, Durnwalder C, Durnwalder S. 2, Schatzer 2, Abfalterer 3, Hilber 3, Habicher 1, Huber, Eder 2. All: Norbert Nossing.

Arbitri: Kurti – Maurizzi

h 18:00 | Estense – Venplast Dossobuono 23-38 (p.t. 12-13)

Estense: Fantini, Brunetti 6, Poderi, Zuin, Estaque, Lo Biundo 1, Felisati 3, Marrochi 3, Benincasa 3, Iacovello, Fabbricatore, Costa 6, Verrigni 1, Turra. All: Demeny Gyongyi

Venplast Dossobuono: Moretti, Losco 6, Biondani 5, De Marchi 3, Rizzardi 1, Zanette 4, Stefanelli 1, Ampezzan 7, Luchin, Ghilardi 6, Mazzieri 3, Merzi 2. All: Roberto Escanciano Sanchez

Arbitri: Corioni – Falvo

h 18:30 | Casalgrande Padana – Jomi Salerno 18-39 (p.t. 4-19)

Casalgrande Padana: Kere 1, Piano, Franco 3, Furlanetto 2, Dallari 4, Savoca, Pranzo, Artoni S. 3, Rivi 1, Bassi, Orlandi, Bernabei 1, Montermini 3. All: Yassine Lassouli

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 3, Dalla Costa 3, De Somma 1, Coppola 11, Gómez 10, Pruenster, Napoletano 5, Lauretti Matos 2, Casale 1, Landri 3, Stellato. All: Neven Hrupec

Arbitri: Nguyen – Panetta

h 18:30 | Globo -T.M.S.- Bioapta Teramo – Ariosto Ferrara 19-40 (p.t. 10-23)

Globo-T.M.S.-Bioapta Teramo: Di Giugno, Casu, Bonfini, Falini, Palarie 9, Di Teodoro, Macrone 1, Carone 3, Bergallo, Tancredi 1, Macinati, Di Giacomo 4, Bucceroni 1. All: Serafino La Brecciosa

Ariosto Ferrara: Gambera, Pernthaler, Bellbe 8, Dobreva 4, Burgio 9, Costanzo 4, Tisato 9, Stampi 1, Grossi 2, Ottani, Soglietti 2, Lentini 1. All: Carlo Alberto Britos

Arbitri: De Marco – Carcea

h 20:45 | Mechanic System-Wurbs Oderzo – Leonessa Brescia 25-20 (p.t. 13-11)

Mechanic System-Wurbs Oderzo: Cattai, Colombo 8, Duran 6, Felet, Gherlenda, Lolli 3, Marsano, Meneghin, Pizzuto, Pugliese 3, Rauli 2, Traini, Soldera, Vitobello 3. All: Alessandro Cavallaro

Leonessa Brescia: Barbariga 1, Caglio, Fiorillo 2, Galli 2, Girotto 6, Machina, Morgano, Oliveri 3, Pedrotti, Piffer, Savoldi 1, Torriani, Ucchino, Tanic 5. All: Antonj Laera

Arbitri: Carrera – Rizzo

h 17:30 | Indeco Conversano – Cassano Magnago 25-21 (p.t. 12-8)

Indeco Conversano: Giona, Ingrassia, Barani 5, Stefanovic 1, Chiarappa, Albertini, Losio 2, Bertolino, Di Pietro 3, Ganga 4, Marangelli, Lopriore 1, Babbo 9, Gozzi. All: Vincenza Fanelli

Cassano Magnago: Ferrazzi, Del Balzo 3, Jovovic 6, Bagnaschi 1, Milosevic, Cobianchi 3, Madella, Bassanese 1, Canziani 2, Barbosu 5, Romualdi. All: Silvia Beltrame

Arbitri: Nicolella – Rispoli

La classifica aggiornata:

Jomi Salerno 38 pti, Indeco Conversano 38, Cassano Magnago 26, Casalgrande Padana 25, Mechanic System-Wurbs Oderzo 24, Bressanone 20, Venplast Dossobuono 19, Estense 17, Leonessa Brescia 14, Ariosto Ferrara 9, Flavioni 6, Globo-TMS-Bioapta Teramo 4

*una gara da giocare

Foto: Roberto Muliere

