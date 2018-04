LIVE Volley, Civitanova-Modena in DIRETTA: gara3 semifinali scudetto. Che battaglia in campo, i Canarini per il colpaccio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara3 della semifinale dei Playoff Scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita decisiva per le sorti della serie, attualmente in parità: Lube leggermente favorita di fronte al proprio pubblico ma i Canarini hanno tutte le carte in regola per piazzare il colpaccio in trasferta. Chi vincerà oggi avrà il primo match point a disposizione, ci sarà davvero da divertirsi, l’incontro sarà molto equilibrato e avvincente. Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov contro Earvin Ngapeth e Giulio Sabbi, Micah Christenson contro Bruninho e tanti altri campioni in campo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara3 della semifinale dei Playoff Scudetto di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00.













(foto Pier Colombo)