Serie A, 31^ giornata: i risultati delle partite di oggi e la classifica. Napoli rimonta all’ultimo respiro, Inter ko a Torino

Quattro partite nella domenica calcistica in Serie A, valide per il 31° turno, prima dei posticipi delle ore 18.00 tra Udinese e Lazio e delle ore 21.00 tra Milan e Sassuolo.

Il Napoli, soffrendo tantissimo, la spunta al San Paolo contro il Chievo 2-1. Dopo il gol al 73′ di Stepinski, gli uomini di Maurizio Sarri riescono a ribaltare il punteggio grazie al gol di Milik e Diawara, rimanendo a -4 dalla Juventus e tenendo ancora aperto il discorso “Scudetto”. Affonda in invece l’Inter di Luciano Spalletti allo Stadio Olimpico di Torino. I granata dell’ex tecnico nerazzurro Walter Mazzarri vincono 1-0 grazie ad un gol di Ljajic. Un risultato che potrebbe costar caro ai ragazzi di Spalletti che, in caso di vittoria della Lazio, potrebbero scivolare al quinto posto.

3 punti importanti per il Crotone che battendo il Bologna 1-0 allo Scida raggiunge la Spal a quota 27 punti e mantiene viva la lotta per non retrocedere; i felsinei invece rimangono fermi a 35, con un margine di sicurezza di 8 punti nei confronti dei “bassi fondi”. Altro successo fondamentale per il Verona di Pecchia che supera 1-0 il Cagliari grazie al gol di Romulo su rigore, portandosi a -2 dalla salvezza e mettendo nei guai il Cagliari. Al terzo ko consecutivo, i sardi vedono avvicinarsi il Crotone.

SERIE A 2017/2018 31° TURNO

Sabato 7 aprile 2018

Benevento-Juventus 2-4

Roma-Fiorentina 0-2

Spal-Atalanta 1-1

Sampdoria-Genoa 0-0

Domenica 8 aprile 2018

Torino-Inter 1-0

Crotone-Bologna 1-0

Hellas Verona-Cagliari 1-0

Napoli-Chievo Verona 2-1

Udinese-Lazio ore 18.00

Milan-Sassuolo ore 20.45

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 81

Napoli 77

Roma 60

Inter 59

Lazio* 57

Milan* 51

Fiorentina 50

Atalanta 48

Sampdoria 48

Torino 45

Genoa 35

Bologna 35

Udinese* 33

Chievo 29

Cagliari 29

Sassuolo* 29

Spal 27

Crotone 27

Hellas Verona 25

Benevento 13

*1 partita in meno













