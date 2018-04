Pallamano: l’Italia supera la Georgia u19 nell’ultima sfida del torneo di Tbilisi

Si chiude con una vittoria il torneo di Tbilisi della Nazionale italiana di pallamano maschile, che nell’ultima giornata piega 40-28 la Georgia under19, con qualche novità nella formazione. Restano infatti a riposo Ratko Starcevic e Francesco Volpi, con Thomas Postogna a difendere i pali, al posto della new-entry Ferrante.

Grande prova in campo per il pivot Andrea Parisini, autore di 8 reti, mentre ne segnano 7 Martin Sonnerer e Demis Radovcic. Un’ottima prestazione per i ragazzi allenati da Riccardo Trillini, che si giocano adesso la conquista del torneo, anche se tutto dipenderà dall’esito di Finlandia-Georgia delle ore 17.

Per gli azzurri, l’appuntamento più importante sarà quello dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Terragona dal 22 giugno al 1 luglio, mentre il 12 aprile conosceremo gli avversari della Nazionale nel cammino verso gli Europei 2020.

Il tabellino della sfida odierna:

h 13:00 | Georgia U19 – Italia 28-40 (p.t. 10-18)

Georgia U19: Mikava 7, Khazhomia 1, Bainazishvili, Dolmazashvili 1, Bulbulashvili 5, Koriauli 7, Tsiskarishvili, Zarnadze 2, Gogoladze 1, Kukhalashvili, Goiorgadze 2, Niazashvili, Abramishvili 1, Khandolishvili, Tsintsadze, Silagadze 1. All: George Gvazava

Italia: Fovio, Postogna, Ferrante, Moretti 3, Bulzamini 5, Maione 1, Doldan 3, Venturi 1, Sonnerer 7, Radovcic 7, Arcieri 2, Sperti 2, Turkovic, Marrochi, Parisini 8, Skatar 1. All: Riccardo Trillini

Foto: FIGH