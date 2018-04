Nuoto, sboccia la stella di Thomas Ceccon. Talento eclettico di 17 anni col mirino sui misti

“Questo ragazzo si farà”. Così dicevano di un classe 2001, particolarmente alto ma ancora tutto da formare a livello muscolare. Acquaticità e cura dei particolari le sue armi. Ci riferiamo al vicentino Thomas Ceccon, talento poliedrico del nuoto italiano che, dopo aver dominato i Criteria Nazionali l’anno scorso, inizia a far vedere cose decisamente interessanti anche a livello assoluto.

Il 53″94 dei 100 dorso degli Assoluti di Riccione 2018, con circa 8 decimi di miglioramento nei due turni disputati oggi, certificano la grandezza di un atleta ancora tutto da scoprire che, intanto, vedremo negli Europei senior a Glasgow (3-9 agosto). E’ un po’ questo che ci ha detto Alberto Burlina, tecnico che lo segue da sempre e che deve fare in modo di non farlo “annoiare”. Contrariamente alle fattezze un po’ compassate, Thomas è un ragazzo che ama fare cose diverse in acqua e nei 200 misti si sente maggiormente se stesso.

Domani lo vedremo proprio su questa distanza e un po’ di curiosità c’è. Di certo, le rivelazioni da bordo vasca descrivono un nuotatore ambizioso che guarda con ammirazione ai fenomeni americani Michael Phelps e Ryan Lochte, studiando spesso la nuotata in video e valutando insieme al suo allenatore cosa è meglio fare. Un perfezionista e non sorprende nel vederlo in acqua.

Certo, parliamo di un ragazzo non ancora maggiorenne ed andare troppo in là è un azzardo. Burlina sa di avere tra le mani un diamante da lavorare per bene. Starà a lui ed alle motivazioni di Ceccon mettere a frutto qualità innate che non possono certo venir fuori dall’oggi al domani. Il tempo ci dirà chi o cosa potrà essere. Per il momento, promette bene…













Foto: Enrico Spada