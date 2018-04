Nuoto: Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Riccione. Non sono a rischio gli Europei 2018 a Glasgow

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 26-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: NicoloÕ Martinenghi ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-26 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: NicoloÕ Martinenghi ITA

Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di nuoto a Riccione (10-14 aprile). L’assenza nei Meeting del Titano a San Marino e nel VII Trofeo Città di Milano, oltre al forfait ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione (23-28 marzo), del forte ranista lombardo avevano già lasciato intendere che qualcosa dal punto di vista fisico non andava. Parlando con il suo allenatore Marco Pedoja si è appurata la vera causa dei dolori provati dall’atleta azzurro che, da dicembre, hanno iniziato a tormentarlo.

“Confermo che non sarà agli Assoluti a Riccione visto il suo status fisico attuale. Abbiamo fatto una risonanza magnetica settimana scorsa, dove abbiamo riscontrato il vero motivo dei suoi dolori – ci spiega Pedoja – Nicolò (Martinenghi ndr.) ha subito una frattura da stress all’osso pubico sinistro. Si sta già rimarginando anche perché a dicembre aveva già questo dolore. Ora, anche attraverso altri trattamenti (onde d’urto) a cui si sta sottoponendo, sta recuperando da questo infortunio. Un periodo quantificabile attorno ai 40 giorni e poi dovrebbe essere al 100%. Tra l’altro, posso dire che ha ripreso ad allenarsi maggiormente anche perché avverte meno dolore”.

Un contrattempo non da poco per uno dei talenti più importanti del movimento natatorio azzurro che, però, non mette a rischio la sua partecipazione all’evento clou del 2018, ovvero gli Europei a Glasgow (3-9 agosto): “L’obiettivo continentale non è a rischio. Abbiamo 17 settimane per cui la sua presenza nella rassegna non è in pericolo. Quindi cercheremo di ottenere il tempo di qualificazione (27.2 nei 50 rana e 1.00.2 nei 100 rana ndr.) o partecipando al Trofeo Settecolli, in concomitanza con il suo esame di maturità, oppure a Barcellona, in una tappa del Mare Nostrum“.

Il tecnico del nuotatore varesino non ritiene che gli standard fissati dalla FIN siano fuori dalla sua portata: “Non penso, ad essere onesto, che questi riscontri cronometrici possano rappresentare un problema per lui, il target va ben oltre. Ora come ora, deve superare il timore di farsi male gareggiando ma sono confidente sul fatto che già il confronto con gli altri, tra qualche settimana, potrà aiutarlo”.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Credit La Presse