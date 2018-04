Nuoto, Campionati Italiani 2018: sfida Detti-Paltrinieri nei 400 stile libero, Simona Quadarella l’osservata speciale della prima giornata

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 23-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-23 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA

Si dia inizio alle danze! Prima giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. La rassegna nazionale, valida per la conquista del pass continentale, prenderà finalmente il via.

Un day-1 nel quale le attese sono per due gare in particolare: i 400 stile libero maschili e gli 800 stile libero femminili. Nelle otto vasche vi sarà il grande ritorno di Gabriele Detti. Il toscano, fermato al termine del 2017 da un fastidioso infortunio alla spalla, ha ripreso ad allenarsi a buon ritmo anche se non può essere al top della forma. Le settimane perse pesano e Gabriele si aspetta di essere ai campionati non al 100%. Tuttavia il livornese si proietta a Glasgow da campione europeo in carica (Londra 2016) e dunque le motivazioni per confermarsi ad alto livello non mancano anche per recuperare il terreno perduto.

Altro spunto interessante sarà poi il primo incrocio con Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero, dopo essersi allenato in Australia, inizierà la sua avventura in questa manifestazione in una distanza non certo nelle sue corde. Comunque il confronto con Detti sarà utile per le specialità più adatte alle caratteristiche del campione carpigiano.

Negli 800 sl donne l’osservata speciale è Simona Quadarella. L’atleta romana, protagonista di un 2017 straordinario suggellato dal bronzo nei 1500 sl e dalla doppietta 800-1500 sl nelle Universiadi, va a caccia di risposte importanti. In primis l’obiettivo della romana è centrare il tempo di qualificazione per gli Europei. L’8’30″0 non dovrebbe essere un grosso problema per lei che vanta un riscontro di quasi 10″ più veloce. Vero è che il cronometro sarà importante per dare un termometro della situazione all’atleta ed al suo allenatore Christian Minotti.

Destano poi curiosità ciò che sapranno fare i velocisti nei 50 stile libero. Luca Dotto, Marco Orsi, Alessandro Miressi, Giovanni Izzo e Lorenzo Zazzeri dovrebbero contendersi il titolo e vedremo se sarà possibile per loro abbattere il muro dei 22″. Grande sfida poi nei 100 rana donne tra Arianna Castiglioni e Martina Carraro. Le due atlete sono quelle che più di altre hanno caratterizzato questo stile negli ultimi tempi in Italia e, verosimilmente, sono le favorite. Il crono di qualificazione di 1’07″8 non dovrebbe essere impossibile per la lombarda e la ligure.

Nei 400 misti donne le giovani Ilaria Cusinato e Sara Franceschi saranno in lizza per il podio più alto insieme a Carlotta Toni, senza dimenticarci di Luisa Trombetti. 200 farfalla uomini in cui Giacomo Carini vorrà vincere e convincere cercando di migliorare la nuotata, specie nell’ultima vasca. Attenzione, però, al giovane classe 2001 Federico Burdisso che, nelle categorie giovanili, si è messo particolarmente in evidenza.

E, a chiosa, nei 50 dorso uomini Simone Sabbioni entrerà in scena e sarà grande lotta con Niccolò Bonacchi, Luca Spinazzola e Matteo Milli.













Foto: Credit La Presse