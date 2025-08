L’analisi di Fabio Scozzoli: “Cerasuolo un esempio, chi non ha fame sparisce. Curtis ha perso spontaneità”

Nell’appuntamento quotidiano con lo Speciale Mondiali di nuoto sul canale YouTube di OA Sport è intervenuto Fabio Scozzoli, ex vice campione del mondo nei 50 e 100 rana a Shanghai nel 2011 e attualmente nello staff tecnico che segue Simone Cerasuolo, neo campione del mondo dei 50 rana a Singapore.

Proprio la prima domanda è sull’aspetto umano Simone Cerasuolo, rifacendosi anche ad un’intervista di un anno fa proprio ad OA Sport, dove Scozzoli parlava che i giovani faticano ad avere quella fame per arrivare a grandi risultati: “Simone è davvero un esempio per tutti. Mi ritengo davvero fortunato di averlo ad Imola nel nostro gruppo, perché è un esempio di continuità, di serietà, di voglia di eccellere. Gli altri a cui mancava la fame sono tutti spariti”.

Si resta poi sulle giovani generazioni e sulla mancanza di spontaneità spesso anche nelle interviste, quasi come se gli atleti sono frenati da qualcosa: “C’è stato un cambiamento rispetto al passato. Si è persa la spontaneità. Quando li sento parlare sembrano tutti che hanno sentito una registrazione su quello che devono dire. Capisco che fanno dei percorsi di un certo tipo per raggiungere una certa stabilità e capacità di esprimere le loro capacità al meglio. Secondo me, però, questa cosa viene troppo sottolineata davanti alle telecamere. Alla fine però uno esplode, cerca di controllare tutte le emozioni che uno prova, deve ostentare il suo divertimento e dire sempre che è tutto bellissimo, anche quando si è fatto schifo in gara. Io non ci credo che ti sei divertito. Conosco poco Sara Curtis come ragazza, ma lei ha ostentato molto questo fatto, perdendo un po’ di spontaneità. Io avrei piacere di capire come è lei e di come reagisce alle gare. Non sentire quello che le dicono di dire. Io ho questa impressione personalmente, poi magari lei vive un sacco di pressioni in Italia e quindi anche per questo magari ha scelto di andarsene”.

Nuovamente sul rapporto con Cerasuolo: “Mi reputo fortunato a lavorare con lui. Mi ha creato una sensazione d’orgoglio questo oro, perché è un ragazzo fantastico e lo conosco da tantissimo. Viene da una famiglia semplice e questa è anche la sua forza. Educazione semplice, valori forti, cultura del lavoro, ti dà feedback concreti, crede in quello che fa ed è fondamentale. Dà valore a chi li sta intorno. Tanti atleti mettono troppo in discussione quello che si fa a casa propria e pensano sempre che si lavora meglio in altri. Simone crede nelle persone che lavorano con lui ed è un esempio per questo“.

L’evoluzione della rana e del ranista in questi anni: “A Simone manca la gambata per fare un 100 dello stesso valore dei 50. Qin parte da una rana completa, ha una bracciata strettamente ampia. Simone va tutto di braccia e spinta di corpo. Qin e Tete (Martinenghi, ndr) per esempio hanno anche un buon appoggio di gambe. Fisicamente i ranisti di oggi li vedete e applicano una forza nell’acqua davvero impressionante. Nel nuoto si sta lavorando tantissimo sulla parte fisica. Tutti gli stili stanno facendo un passo in avanti, raggiungendo un livello medio altissimo”.

Una generazione d’oro quello della rana italiana: “Abbiamo vissuto una generazione pazzesca, perché il livello medio degli ultimi dieci anni è stato altissimo. Noi andiamo un po’ a generazioni e magari fra qualche anno avremo una generazione di dorsisti che non abbiamo più da una vita e magari anche i ranisti andranno in calo. Però vorrei dire che con Viberti, Cerasuolo e Martinenghi siamo coperti per dieci anni”.