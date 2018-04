Nuoto, Campionati Italiani 2018: batterie 10 aprile. Detti, gran ritorno nei 400 sl ma si fa male! Paltrinieri in finale con il toscano, ottimo Dotto nei 50 sl

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 25-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-25 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA

RICCIONE – Prima giornata di gare nello Stadio del nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. Iniziamo il nostro racconto da quel che è accaduto nelle batterie del mattino nella vasca romagnola.

400 stile libero uomini

Nella gara più attesa della mattinata Gabriele Detti ha fatto vedere di esserci. Dopo i problemi avuti alla spalla il livornese ha realizzato un tempo di tutto rispetto. Il 3’47″07 è degno di lode per il toscano, campione del mondo degli 800 stile libero. Una distribuzione, fino ai 300 metri, simile a quello del suo primato italiano e poi un calo negli ultimi 100. Poco dopo la notizia che non ti aspetti: risentimento muscolare e chiusura anticipata dall’avventura per il livornese. Un vero peccato! In finale ci sarà Gregorio Paltrinieri, qualificato con il tempo di 3’51″20. Non ha incantato Greg ma si sa, per lui, i 400 sl sono sempre una distanza per rompere il ghiaccio e da valutare fino ad un certo punto. In finale anche un buon Matteo Ciampi (3’50″76), secondo e vicino al personale, insieme a Domenico Acerenza (3’51″54), Alessio Proietti Colonna (3’53″09), Filippo Megli (3’53″50), Davide Casarin (3’53″61) e Mattia Zuin (3’53″75). Ci divertiremo nel pomeriggio.

50 dorso uomini

E’ di Niccolò Bonacchi il miglior tempo del darsi super veloce del dorso. 25″29 per il toscano che, nel pomeriggio, si aspetta di abbattere il muro dei 25″ e centrare il tempo qualificazione per Glasgow. Sorprende Thomas Ceccon che, oltre al primato personale, grazie al crono di 25″47 stacca anche il “biglietto” per gli Eurojunior (Helsinki 4-8 luglio) al pari di Michele Lamberti (25″88), settimo nella graduatoria generale e in finale. Nell’atto conclusivo anche Simone Sabbioni (25″48), con il terzo crono, oltre a Matteo Milli (25″75), Mirco Di Tora (25″76), Christopher Ciccarese (25″83) ed a Luca Spinazzola (25″88).

100 rana donne

Lo avevamo detto in sede di presentazione: doveva essere duello tra Martina Carraro e Arianna Castiglioni e così è stato. La genovese e la lombarda hanno siglato il secondo e primo tempo delle batterie, ben impressionando per la gestione della nuotata. Castiglioni in 1’07″86 e Carraro 1’08″16 si sono, dunque, issate in vetta alla graduatoria generale ed in particolare la ranista delle Fiamme Gialle, con quel tempo, avrebbe già il pass continentale in tasca, tuttavia bisognerà ripetersi in finale. Nell’atto conclusivo anche Ilaria Scarcella (1’08″89), Francesca Fangio (1’09″41), Lisa Angiolini (1’09″78), Sofia Tedeschi (1’10″03), Jessica Jacoponi (1’10″52) e Nicol Valentini (1’10″58).

200 farfalla uomini

Christian Ferraro stupisce tutti e con un’ultima vasca notevole, da 31″62, riesce a piegare nell’ultima batteria il campione italiano Giacomo Carini in 1’58″49 e Federico Burdisso in 1’58″50. Nella gara pomeridiana avremo anche Filippo Berlincioni (1’58″46), Matteo Pellizzari (1’58″89), Giuseppe Perfetto (2’00″51), Riccardo Crescenzo (2’00″76) ed Alberto Razzetti (2’01″18).

400 misti donne

Molto bene Ilaria Cusinato e Carlotta Toni al mattino. L’allieva di Stefano Morini, con il crono di 4’41″60, ha messo in in mostra un buono stato di forma e vorrà ripetersi su questi ritmi in finale, visto che il tempo limite FIN per la rassegna continentale è di 4’41″0. Stesso discorso per la Toni (4’41″94). Tra le migliori otto anche Luisa Trombetti (4’47″29), Alessia Polieri (4’47″95), Sara Franceschi (4’49″56), Sara Capitanio (4’50″03), Anna Pirovano (4’50″08) e Cecilia Chini Balla (4’53″44).

50 stile libero uomini

Fuochi d’artificio ed acqua bianca nell’unica vasca dello stile libero. 21″97 per Luca Dotto, che si conferma atleta di riferimento, a precedere un eccellente Andrea Vergani (21″98), al personale, davanti a Lorenzo Zazzeri (22″27). Si prospetta una gara pomeridiana molto equilibrata con Marco Orsi (22″56), Leonardo Deplano (22″57), Alessandro Miressi (22″64), Leonardo Vimercati (22″72), Federico Bocchia (22″72) che possono dire la loro.

800 stile libero donne (serie lenta)

Nelle 16 vasche Ilaria Cella è stata la più veloce delle serie mattutine con il tempo di 8’47″25. Per l’atleta dello Sporting Lodi il crono è lontano dal limite per gli Europei richiesto di 8’30″0. Al pomeriggio, ricordiamo, ci sarà Simona Quadarella e sarà decisamente interessante verificare cosa saprà fare la romana, tra le osservate speciali di questa manifestazione.













