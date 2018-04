Nuoto, Campionati Italiani 2018: risentimento muscolare per Gabriele Detti! Assoluti già finiti

Neanche il tempo di metabolizzare il bel tempo del mattino che arriva una doccia gelida per Gabriele Detti e gli appassionati di nuoto. Nel corso della prima giornata degli Assoluti 2018, a Riccione, il toscano aveva fatto vedere di esserci come nuotata, realizzando un crono più che discreto di 3’47″07 e svettando nella graduatoria delle batterie dei 400 stile libero. Tuttavia, i problemi alla spalla, che lo hanno condizionato sul finire del 2017, sono tornati a farsi sentire.

Il toscano infatti, nel corso della gara, ha avvertito un fastidio a livello muscolare e di comune accordo con il tecnico Stefano Morini e lo staff medico ha deciso di fermarsi e non continuare nell’esperienza romagnola. Una problematica che, stando a quanto riferito da Morini, si era già fatto sentire in preparazione e trattato con le cure del caso. Tuttavia, quest’oggi la soglia del dolore è stata eccessiva per l’atleta. A questo punto la domanda è: Europei a Glasgow (3-9 agosto) in dubbio?

Mancano ancora diverse settimane però, di sicuro, quest’ulteriore contrattempo non è gradito.













Foto: Credit La Presse