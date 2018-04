NBA 2018: Philadelphia non si ferma più, OK Golden State e Toronto, Utah vola ai playoff

Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia trionfale dei Sixers sono stati i Dallas Mavericks, formazione che viaggia nelle retrovie ad Ovest. Dopo aver preso vantaggio già nei primi due quarti, Philadelphia si è avviata verso il successo, maturato con il punteggio di 109-97. Il miglior realizzatore, con 18 punti, è stato JJ Redick, ma ben cinque giocatori sono arrivati in doppia cifra. 27 minuti sul terreno di gioco e 15 punti per Marco Belinelli, sempre più a suo agio in questa squadra.

Tra le big impegnate, vittoria per i Golden State Warriors, che chiuderanno la regular season con il secondo posto a Ovest alle spalle di Houston. Nell’occasione odierna, successo piuttosto comodo sui Phoenix Suns, che a loro volta hanno ben poco da chiedere alla stagione dal punto di vista sportivo. I detentori del titolo Nba si sono imposti 117-100: 34 punti per un ispirato Klay Thompson, unico tra le fila dei Warriors a salire oltre quota 20. Già sicuri del primo posto a Est, invece, i Toronto Raptors. La compagine canadese ha disputato un’ottima stagione regolare e ora può raccogliere i frutti da testa di serie numero 1 ai playoff. Anche per i Raptors sfida dal basso coefficiente di difficoltà. Gli Orlando Magic si sono arresi 112-101, arrivando alla 56esima sconfitta dell’anno.

Tra le formazioni più attese della serata, brusco stop per i Boston Celtics, anche se ai fini della classifica finale cambierà poco o niente. Nell’ultimo quarto gli Atlanta Hawks sono riusciti a recuperare lo svantaggio accumulato nella prima fase di gara, per andare a cogliere un successo prestigioso vincendo 112-106 al TD Garden. 33 punti a referto per Taurean Prince, miglior marcatore del match. Con il punteggio di 123-117 gli Indiana Pacers sono riusciti a superare i Charlotte Hornets. In vista playoff, i primi al momento dovrebbero sfidare i Cleveland Cavaliers, mentre purtroppo Charlotte non riuscirà ad accedere alla post season.

Da segnalare un verdetto importantissimo ad Ovest: grazie alla vittoria di questa sera 112-97 sui Los Angeles Lakers, gli Utah Jazz si sono assicurati un posto ai playoff, togliendosi dalla scomoda situazione di doversi giocare tutto in volata, con altre cinque formazioni ancora in corsa per occupare gli ultimi quattro posti utili. Discreta prova per Donovan Mitchell, che ha segnato 28 punti accompagnati da 9 rimbalzi e 8 assist. Nell’ultima sfida di giornata, i Memphis Grizzlies hanno vinto 130-117 sui Detroit Pistons: entrambe le squadre erano già matematicamente escluse dalle prime otto piazze nella rispettiva Conference.

I risultati di domenica 8 aprile

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 123-117

Dallas Mavericks – Philadephia 76ers 87-109

Atlanta Hawks – Boston Celtics 112-106

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 117-130

Orlando Magic – Toronto Raptors 101-112

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 112-97

Golden State Warriors – Phoenix Suns 117-100













