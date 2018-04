MotoGP Valentino Rossi, GP Argentina 2018: “Siamo sempre andati bene. Fondamentale che le gomme funzionino”

E’ tempo di presentazione del secondo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), e Valentino Rossi non si è tirato di certo indietro, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella conferenza stampa canonica del giovedì.

“In Qatar abbiamo fatto un bel lavoro. Nel corso delle prove siamo migliorati e mi aspetto qui di fare una bella gara – le prime parole di Valentino – Sulla carta, in Argentina siamo competitivi. Negli anni passati siamo sempre stati veloci anche se dobbiamo controllare le condizioni nuove visto che il circuito è stato riasfaltato. Il weekend argentino del 2017 è stato il migliore per il nostro team. Ducati e Honda però nel 2018 sono avanti e sarà difficile. La cosa più importante è che le gomme funzionino per essere alla loro altezza“.

Sulla questione “doping” che, qualche giorno fa, è stata approfondita da Cal Crutchlow, il parere di Rossi è piuttosto chiaro: “Pensando alla storia dei motori, non credo che sia uno sport ad alto rischio doping. Comunque se si dovessero fare più controlli sarei d’accordo”.

E su Franco Morbidelli, pilota cresciuto nell’Academy VR46, esordiente quest’anno in MotoGP dopo il Mondiale 2017 vinto in Moto2, il “Dottore” ha dichiarato: “Noi abbiamo molto fiducia in Morbidelli. Lui ha sempre avuto un grande potenziale e l’ha dimostrato l’anno scorso. Non è però facile andar veloce in questa categoria. Questa è la MotoGP e lui, comunque, ha tempo per imparare e per migliorare“.













Foto: Lorenzo Di Cola