Valentino Rossi, Test Valencia MotoGP 2018: “Sono abbastanza contento, la Yamaha è più semplice da guidare”

Terzo tempo e un po’ di luce all’orizzonte. C’è positività al termine del primo giorno di test a Valencia (Spagna) per Valentino Rossi. Andata in archivio l’annata 2018 del Mondiale di MotoGP proprio sul tracciato spagnolo, il Circus delle due ruote è rimasto sul circuito Ricardo Tormo per svolgere due sessioni di prove e testare alcune evoluzioni relative al prossimo anno.

La Yamaha ha dato risposte confortanti. Il primo posto di Maverick Vinales e il terzo, come detto, di Valentino possono essere sintomatici del fatto che ad Iwata abbiano imboccato la strada giusta. Il “Dottore“, ai microfoni di Sky Sport, in un day-1 condizionato nell’ultima ora e mezza dall’arrivo della pioggia, è parso soddisfatto: “Sono riuscito a provare il primo motore, sono abbastanza contento. Sono stato piuttosto veloce, mi sono trovato bene, la moto era anche più facile da guidare. Avevamo altre prove da fare ma siamo stati fermati dalla pioggia, in ogni caso la priorità era il test sul motore. La prima sensazione è che la M1 sia più facile da interpretare perchè il propulsore aiuta sia in entrata sia in accelerazione. Le gomme scivolano abbastanza, ma come primo giorno abbiamo fatto qualche miglioramento. Dobbiamo ancora lavorarci, è il nostro problema, ma siamo nella direzione giusta. Domani proveremo il secondo motore con le nuove specifiche. Il telaio? Non è la nostra priorità, da quel punto di vista la Yamaha va bene. Avremo qualcosa di nuovo ma non quest’anno, l’anno prossimo“.

A questo punto non resta che attendere anche il secondo giorno di test e il meteo, almeno secondo le previsioni, dovrebbe essere favorevole ai team bisognosi di testare le nuove componenti e tracciare un piccolo bilancio su quanto fatto.













Foto: Valerio Origo