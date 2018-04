MotoGP, paura per Marc Marquez: ha rischiato il linciaggio da parte dei tifosi di Valentino Rossi

Momenti di paura per Marc Marquez nel post-gara del GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Il campione del mondo in carica della MotoGP, come noto, si era recato presso il box della Yamaha per scusarsi con Valentino Rossi, venendo respinto con toni piuttosto bruschi.

Secondo quanto riporta Marca, il centauro catalano, mentre si dirigeva presso la scuderia del 39enne di Tavullia, ha rischiato seriamente di essere aggredito. Diversi tifosi del pilota italiano, oltre ad aver coperto di insulti il pilota della Honda (“Figlio di p***” il più gettonato), hanno scavalcato il recinto che separa la tribuna dai box, gettandosi aggressivamente all’inseguimento di Marquez. Insomma, una vicenda che rischiava di concludersi in modo tragico. Decisivo è stato l’intervento da parte dei membri della sicurezza, bravi a sedare gli animi ed a riportare la tranquillità. Fortunatamente, invece, Marquez non ha avuto problemi nel lasciare il circuito ed ha potuto trascorrere una notte tranquilla in hotel.

Ricordiamo che l’Argentina va considerata come una sorta di feudo di Valentino Rossi, tanto che a Termas de Rio Hondo è stata inaugurata anche una statua in onore del n.46. L’aver visto a terra il proprio idolo dopo l’incidente con Marquez ha portato alcuni supporters a scatenarsi in una reazione eccessiva. Episodi che niente hanno a che fare con lo sport, cui porre rimedio in tempi brevi. La Dorna, dal proprio canto, per ora preferisce temporeggiare.













