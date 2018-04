MotoGP, Carmelo Ezpeleta interviene sul caso Marquez. La Dorna non potrà infliggere sanzioni

Dopo il controverso e discusso GP di Argentina, a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Carmelo Ezpeleta, boss della MotoGP. Il CEO della Dorna è intervenuto a Radio Marca sulla vicenda che ha visto coinvolti Valentino Rossi e Marc Marquez: “Rossi è molto arrabbiato e lo capisco. Marquez è frustrato e lo capisco…Non ho parlato con nessuno dei due, non è il momento di farlo, so come si sentono. Il gioco psicologico è importante e va rispettato. Sono cose che passano, la rivalità è grande“.

Il chiarimento, dunque, è rinviato al fine settimana del GP delle Americhe: “Marquez domenica era superiore a tutti, ma non dovrei giudicare quello che ha fatto. Discuterò con i piloti dell’accaduto il prossimo venerdì ad Austin nel Comitato per la Sicurezza e spero che ci siano tutti. Marquez viene sempre, Rossi quasi sempre“.

Ezpeleta ha poi spiegato come la Dorna non possa comminare alcuna sanzione a Marquez: “Due anni fa, dopo quanto accaduto a Sepang nel 2015, è cambiata l’organizzazione, così come la Direzione Corsa ed i commissari che infliggono le sanzioni. Dorna non è più un organo che può comminare penalità o sanzioni. Non interviene in assoluto in queste vicende, non sarebbe logico“.









Foto: Valerio Origo