MotoGP in tv, su che canale vedere le qualifiche del GP d’Argentina? Tutto gratis e in chiaro su TV8! Orario e programma

Tutto è pronto a Termas de Rio Hondo per le qualifiche del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP 2018. Sul tracciato sudamericano si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza della gara in programma domani: oggi sabato 7 aprile sarà davvero importante, capiremo quali saranno i valori in campo e chi partirà favorito a caccia della vittoria.

Sulla carta Marc Marquez sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea Dovizioso dovrà rialzare la testa dopo un problematico venerdì di prove libere, Valentino Rossi è pronto per sferrare l’attacco, attenzione a un redivivo Dani Pedrosa e anche a tanti outsider mentre Jorge Lorenzo e Maverick Vinales sono chiamati a un pronto riscatto. In pista anche le classi minori con Francesco Bagnaia e Mattia Pasini che possono essere grandi protagonisti in Moto2. Prima delle qualifiche spazio anche alle ultime prove libere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 3

14.55-15.40 Moto2 – Prove libere 3

15.55-16.40 MotoGP – Prove libere 3

17.35-18.15 Moto3 – Qualifiche

18.30-19.15 Moto2 – Qualifiche

19.30-20.00 MotoGP – Prove libere 4

20.10-20.25 MotoGP – Qualifica 1

20.35-20.50 MotoGP – Qualifica 2

GP ARGENTINA 2018: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV?

Le qualifiche del GP di Argentina saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e anche su TV8, gratis e in chiaro. Le prove libere saranno solo su Sky.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Previste delle repliche su Sky secondo il seguente palinsesto: alle ore 23.30 (MotoGP) e nel rullo notturno dalle ore 01.30.













