MotoGP in tv, GP Argentina 2018: il palinsesto del fine settimana su Sky e TV8. Dirette, repliche e differite

Dopo l’antipasto rappresentato dal Gran Premio del Qatar di Losail, torna il Motomondiale e, dal Medio Oriente, si trasferisce in Sud America per il Gran Premio di Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Le tre classi, dunque, saranno impegnate nella quinta edizione della gara in questo nuovo tracciato, mentre a livello generale in Argentina si è corso in quattordici occasioni. L’esordio stagionale ha proposto diversi spunti e domande che necessitano di conferme. In MotoGP sarà ancora una sfida tra Andrea Dovizioso, Marc Marquez e Valentino Rossi? In Moto2 Francesco Bagnaia sarà ancora in grado di guidare la pattuglia italiana? Mentre in Moto3 gli italiani saranno in grado di attaccare gli spagnoli Aron Canet e Jorge Martin? Per non perdersi nemmeno un istante di queste sfide andiamo a conoscere nel dettaglio il programma della tre giorni in terra sudamericana, gli orari (ci sono 4 ore di differenza tra Italia e Argentina) e come seguirlo in tv (su Sky MotoGPHD canale 208) o streaming.

PROGRAMMA COMPLETO GP ARGENTINA 2018

VENERDÌ 6 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 1

14.55-15.40 MotoGP – Prove libere 1 (replica ore 17.00)

15.55-16.40 Moto2 – Prove libere 1

18.10-18.50 Moto3 – Prove libere 2

19.05-19.50 MotoGP – Prove libere 2 (replica ore 21.00 e 23.00)

20.05-20.50 Moto2 – Prove libere 2

SABATO 7 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 3

14.55-15.40 MotoGP – Prove libere 3

15.55-16.40 Moto2 – Prove libere 3

17.35-18.15 Moto3 – Qualifiche – diretta anche su TV8 (replica ore 00.45)

18.30-19.00 MotoGP – Prove libere 4

19.10-19.25 MotoGP – Qualifiche 1

19.35-19.50 MotoGP – Qualifiche 2 – diretta anche su TV8 (replica ore 21.00 e ore 23.45)

20.05-20.50 Moto2 – Qualifiche – diretta anche su TV8 (replica ore 02.15)

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

IN TV – Come detto il GP di Argentina sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport MotoGPHD e in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati Sky). Sono previste le differite in chiaro e gratis su TV8. Domenica la differita delle gare a partire dalle ore 21.00 (la MotoGP alle ore 00.00). OASport come sempre proporrà le sue DIRETTE LIVE scritte per non perdere nemmeno un secondo di prove libere, qualifiche e gare del Motomondiale 2018.

