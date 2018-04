MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Argentina. Una sola vittoria ma striscia aperta di tre podi consecutivi

Dopo la pausa di due settimane il Motomondiale torna in scena in Argentina. La lotta tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, ma Valentino Rossi è pronto a fare da terzo incomodo, riparte dal Sud America. Un GP “giovane”, almeno in questa versione, re-introdotto in calendario a partire dalla stagione 2014. Andiamo a vedere i precedenti di Valentino Rossi.

Il Dottore è l’unico tra i piloti in attività ad aver partecipato alla vecchia edizione del GP di Argentina, quando si correva a Buenos Aires. Stiamo parlando di vent’anni fa, ovvero le due stagioni di Rossi in 250. Nel 1998 Valentino portò la sua Aprilia in trionfo, nella famosa gara, l’ultima della stagione, in cui Loris Capirossi conquistò il titolo mondiale ai danni di Tetsuya Harada, mentre l’anno successivo il pilota di Tavullia non fu in grado di ripetersi, ma salendo comunque sul terzo gradino del podio.

Podio dal quale Rossi è rimasto giù nella prima edizione “moderna” del GP d’Argentina, a Termas de Río Hondo. Nel 2014, Vale chiuse al quarto posto una gara complicata, in cui rimase invischiato nella bagarre dei primi giri venendo penalizzato da una manovra di Stefan Bradl che lo portò ad allungare di molto la traiettoria. Ben diversa la gara del 2015, che vide Rossi trionfare dopo aver ripreso e superato il fuggitivo Marc Marquez. Fu il primo episodio di un duello che caratterizzò tutta la stagione, risoltosi in un contatto che vide lo spagnolo cadere nel corso del penultimo giro. Rossi celebrò quindi la vittoria indossando la maglia di Maradona sul podio.

Podio dal quale non è poi più sceso in Argentina. Nel 2016 il secondo posto dietro Marquez fu un gentile omaggio della Ducati: Rossi era quarto ma approfittò del contatto che mise fuori gioco Andrea Dovizioso e Andrea Iannone a poche curve dalla fine. Anche lo scorso anno Valentino fu secondo al traguardo, alle spalle del compagno di squadra Maverick Viñales e rimontando dalla settima posizione in griglia. Un podio prezioso, alla gara 350 nel Motomondiale.













