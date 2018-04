MotoGP, GP Argentina 2018: sarà dominio di Marc Marquez? L’arrivo della pioggia potrebbe cambiare tutto

E’ il giorno delle qualifiche del GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP, e le attese sull’esito delle prove è crescente.

Tenendo conto dei risultati di ieri, appare quasi scontato affermare che Marc Marquez goda dei favori del pronostico. Lo spagnolo, velocissimo sia in configurazione da “time-attack” che da gara, ha dato dimostrazione di essere in gran feeling con la sua Honda, in grado di disegnare delle traiettorie sull’asfalto argentino neanche contemplabili dagli altri. I distacchi abissali rifilati agli avversari diretti sono evidenti e ciò può dare all’iberico grande consapevolezza sulle sue prestazioni in prospettiva della “caccia al tempo” odierna. In altre parole, sembra molto difficile che qualcun’altro possa rubargli la pole.

In casa Yamaha la situazione è ancora avvolta da un alone di mistero. La M1, contrariamente alle previsioni, non sta dando grandi sicurezze su un circuito che, l’anno scorso, permise a Maverick Vinales e Valentino Rossi di giungere primo e secondo. Le solite problematiche legate allo sfruttamento delle gomme e all’elettronica hanno impedito al n.25 ed al n.46 di trovare la messa a punto ideale. Pertanto, questo sabato sarà ancora una volta una giornata da “Lavori in corso”.

In Ducati, se possibile, il contesto è ancora peggiore. I crono molto negativi di Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso, nelle prove libere, non lasciano troppo spazio alle interpretazioni. La 17esima e l’ultima piazza del 5 volte campione del mondo e del forlivese vanno a rappresentare tutto quel che non va nel team di Borgo Panigale. La moto è tornata ad essere decisamente scorbutica sull’avantreno non dando modo ai due piloti di spingere, perdendo molto in ogni settore della pista. Bisognerà fare di necessità virtù, quindi, e tentare di migliorare il set-up se non si vorrà affrontare una gara di grande sofferenza.

A chiosa, da non sottovalutare l’arrivo previsto della pioggia. Una perturbazione, infatti, potrebbe andare a scompaginare i piani di tutte le squadre. Qualora dovesse arrivare nel corso delle FP3 è ovvio che i piazzamenti ottenuti, nella classifica combinata dei tempi, sarebbero già quelli riscontrati nei due turni precedenti e quindi Lorenzo e Dovizioso costretti alla Q1. Tuttavia, in questo caso, potrebbe essere un aspetto non così sfavorevole, considerando quanti problemi i due alfieri in “Rosso” hanno da affrontare.













