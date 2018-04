MotoGP, GP Argentina 2018: risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez il migliore anche sul bagnato. Dovizioso e Lorenzo in Q1

Cambiano le condizioni meteo ma non il risultato finale. Sempre Marc Marquez davanti a tutti nelle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, secondo round del Mondiale di MotoGP. Il Cabronçito è stato il più veloce anche in questa sessione, su pista umida, in sella alla Honda, ottenendo negli ultimi minuti il miglior tempo di 1’48″896. L’ennesima dimostrazione del feeling dell’iberico con il tracciato di Termas de Rio Hondo.

In seconda piazza la Yamaha Tech3 di Johann Zarco, performante anch’egli, ma comunque distante 607 millesimi dall’iberico. Terza posizione per la prima delle Ducati, quella dell’Angel Nieto Team, dello spagnolo Alvaro Bautista con un ritardo di 932 millesimi da Marquez. Una graduatoria decisamente particolare che vede al quarto posto l’altra Rossa del medesimo team, vale a dire quella di Karel Abraham (a +0″996) a precedere Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a +1″052 dalla vetta.

Per trovare i piloti di spicco dobbiamo scendere in nona posizione dove si è classificato Andrea Dovizioso. Il forlivese, in realtà, a dispetto del posizionamento finale, per larghi tratti delle prove, è stato nelle posizioni di vertice salvo poi essere “riassorbito dal gruppo” e rimanendo a 1″500 dal suo rivale. Alle spalle del “Dovi” l’altro alfiere della Honda ufficiale Daniel Pedrosa, a 1″567, e Valentino Rossi (11°), a 1″749, a cui è mancato qualcosa nel time-attack finale. Stesso discorso per Maverick Vinales (13°), sull’altra Yamaha Factory e per Jorge Lorenzo (16°) non a loro agio sulle loro moto.

In chiave italiana da segnalare, inoltre, il 12° crono di Andrea Iannone (Suzuki) ed il 18° tempo di Franco Morbidelli (Honda). Per la presenza di acqua in pista non è stato possibile, ovviamente, migliorare i tempi di ieri e quindi la classifica combinata non è mutata. Ritroveremo in Q2 Marquez, Crutchlow, Pedrosa, Rabat, Iannone, Vinales, Rossi, Rins, Zarco e Miller mentre Dovizioso e Lorenzo saranno in Q1 come era facilmente prevedibile.

CLICCA QUI PER TUTTI I TEMPI E I QUALIFICATI ALLA Q2













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola