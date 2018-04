MotoGP, GP Argentina 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana a Termas de Rio Hondo

Il Motomondiale 2018 ripartirà dalle Terme di Rio Hondo dove, nel weekend del 6-8 aprile, si disputerà il GP di Argentina 2018. La seconda prova del campionato si preannuncia incerta, avvincente e appassionante: i centauri torneranno in pista a tre settimane di distanza dall’esordio in Qatar, le stelle della MotoGP sono pronte per un lungo corpo a corpo che potrebbe darci risposte importanti anche in ottica campionato.

Andrea Dovizioso vuole il bis dopo il trionfo di Losail, Marc Marquez cercherà di mettergli le ruote davanti, Valentino Rossi vuole confermarsi grande dopo il terzo posto nel deserto, attenzione al possibile riscatto di Maverick Vinales e Jorge Lorenzo. Naturalmente ci sarà spazio anche per le classi inferiori con i piloti italiani desiderosi di ottenere ottimi risultati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Argentina 2018, prova valida per il Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Previste anche le differite su TV8. Gli orari sono italiani (in Argentina sono indietro cinque ore rispetto a noi).

VENERDÌ 6 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 1

14.55-15.40 MotoGP – Prove libere 1

15.55-16.40 Moto2 – Prove libere 1

18.10-18.50 Moto3 – Prove libere 2

19.05-19.50 MotoGP – Prove libere 2

20.05-20.50 Moto2 – Prove libere 2

SABATO 7 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 3

14.55-15.40 MotoGP – Prove libere 3

15.55-16.40 Moto2 – Prove libere 3

17.35-18.15 Moto3 – Qualifiche

18.30-19.00 MotoGP – Prove libere 4

19.10-19.25 MotoGP – Qualifiche 1

19.35-19.50 MotoGP – Qualifiche 2

20.05-20.50 Moto2 – Qualifiche

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

GP ARGENTINA 2018: COME SEGUIRE LE GARE IN TV E STREAMING?

Il GP di Argentina 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Sono previste le differite in chiaro e gratis su TV8. Questo il palinsesto: sabato la sintesi delle qualifiche dalle ore 21.15; domenica la differita delle gare a partire dalle ore 21.00 (la MotoGP alle ore 00.00).













