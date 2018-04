MotoGP, GP Argentina 2018: previsioni meteo. Rischio pioggia per la gara? La pista bagnata può stravolgere tutto

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DELLA MOTOGP

Il meteo sta letteralmente stravolgendo il GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale di MotoGP. Ieri le condizioni di asfalto bagnato hanno rimescolato le carte in qualifica, regalando un’incredibile pole position a Jack Miller e mettendo in difficoltà i big: Marc Marquez sesto, Andrea Dovizioso ottavo, Valentino Rossi nono.

Oggi è in programma la gara sul tracciato di Termas de Rio Hondo e c’è ancora il rischio che la pioggia faccia la differenza. Rispetto alle previsioni meteo di ieri, però, le possibilità di un’acquazzone sono abbastanza ridotte: si parla di un 20% di probabilità di pioggia durante la gara (ore 20.00 italiane, le 15.00 locali). Dunque è molto più probabile che si gareggi su pista asciutta (sicuramente non sotto il sole, il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata) e questo potrebbe favorite il Campione del Mondo e il Dottore mettendo in difficoltà Dovizioso che invece preferiva una gara bagnata.













(foto Valerio Origo)