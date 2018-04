MotoGP, GP Argentina 2018: orario d’inizio e su che canale vederlo in tv. Il programma completo su Sky e TV8

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP

Il GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP, sarà uno degli eventi più attesi di questa domenica 8 aprile. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo ci sarà davvero da divertirsi, le gare si preannunciano molto intense e potrebbero anche essere funestate dalla pioggia: le previsioni meteo parlano di un possibile rischio acqua anche se le probabilità sono decisamente minori rispetto a ieri quando il bagnato ha caratterizzato il turno di qualifica stravolgendo tutti i piani dei big della vigilia.

Marc Marquez scatterà in sesta posizione ma sembra comunque essere il grande favorito della vigilia. Il Campione del Mondo ha le carte in regola per fare la differenza ma attenzione a Valentino Rossi che sull’asciutto ha un grandissimo passo gara e punterà al successo. Andrea Dovizioso è chiamato a risalire la china, obbligato a rimontare dall’ottava piazza dopo un weekend molto difficile. Attenzione poi a Dani Pedrosa ma anche ad outsider come il poleman Jack Miller, Johann Zarco e Tito Rabat.

La gara del GP di Argentina 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di tutte le gare del GP di Argentina 2018.

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

GARA GP ARGENTINA 2018: COME VEDERLA IN TV E STREAMING? DIRETTA, DIFFERITA E REPLICA

Le gare del GP di Argentina 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (a pagamento) e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Sky Sport F1 trasmetterà anche una replica della gara MotoGP alle ore 23.30 oltre a quelle in programma nel rullo notturno.

Diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.













