MotoGP, GP Argentina 2018 – Marc Marquez: “Ci saranno numerose incognite tra asfalto e meteo, ma voglio il podio”

Marc Marquez, come sempre, è stato grande protagonista della conferenza stampa che sancisce l’avvio del fine settimana del Gran Premio di Argentina (clicca qui per programma e tv) della MotoGP. Il portacolori della Honda è apparso sereno (nonostante la sconfitta dell’esordio) e consapevole che la sua moto sia assolutamente pronta anche per l’appuntamento sudamericano. Prima di parlare del presente, tuttavia, il campione del mondo in carica è stato incalzato su quanto accaduto a Losail. L’attacco, vano, all’ultima curva nei confronti di Andrea Dovizioso. Un tentativo, fallito, che tuttavia non ha scalfito le certezze dello spagnolo. “Chiaramente si può sempre fare meglio – spiega il numero 93 – Ho tentato il tutto per tutto in Qatar e, ovviamente, potevo affrontare l’ultima curva in maniera differente, con il senno di poi. Nonostante ciò sono orgoglioso di quanto fatto in quel weekend e, tutto sommato, un secondo posto su quella pista non è certo un risultato da buttare, anzi. L’importante era confermare che la moto fosse pronta e che la mentalità fosse quella giusta”.

A Termas de Rio Hondo il quattro volte campione della MotoGP non ha avuto mezze misure. Due vittorie, ma anche due cadute. il rapporto con la pista, dunque, è agrodolce. “Come circuito devo dire che mi piace, sia perchè si addice al mio stile di guida, sia perchè ho sempre fatto buone cose, a parte il brutto errore di dodici mesi fa. Me lo ricordo bene. Ero al comando della gara con buon margine, ma ho forzato troppo, nonostante montassi la gomma Hard all’anteriore. Dovevo procedere in maniera più accorta. Posso, però, dire che ho imparato parecchio da quell’errore. In questa occasione, invece, punto al podio, anche perchè arriviamo in Argentina con un approccio diverso. Un anno fa sapevamo di avere maggiori carenze, mentre oggi abbiamo basi ben più solide. Sin da domani valuteremo il livello degli avversari, il nuovo asfalto con il suo grip e come si comporteranno le gomme. Ci sono numerosi interrogativi da sciogliere e li affronteremo uno dopo l’altro, come le condizioni atmosferiche, che si annunciano imprevedibili”.

A proposito di gomme, Marquez sottolinea inoltre che: “Abbiamo a disposizione quattro mescole in questo weekend viste le incognite di asfalto e meteo. La Michelin tuttavia sta facendo bene, portando diverse opzioni in vista di una gara che, proprio per queste novità, sarà difficile da prevedere”. La scorsa settimana la Honda ha portato moto e piloti a Jerez de la Frontera per una serie di test privati, particolarmente avvolti nel mistero. Richiesto di un commento il pilota catalano ha preferito glissare con un secco “No comment”. Sul fronte doping nel mondo della MotoGP, invece, ha preferito puntualizzare: “Sarebbe più utile cambiare il regolamento e produrre un maggior numero di test durante l’anno e con una sorta di sorteggio a campione”.

