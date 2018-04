MotoGP, GP Argentina 2018 – Danilo Petrucci: “È stato un ottimo inizio di stagione. Qui non ho nulla da perdere”

Alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Argentina della MotoGP era presente anche Danilo Petrucci. “Sono felice del risultato in Qatar“, ha esordito il pilota italiano. “Dopo le qualifiche avevo detto che volevo arrivare tra i primi cinque e ce l’ho fatta, ma è chiaro che non volevo finire proprio quinto ma sul podio. Ho fatto un errore all’ultima curva e Pedrosa mi ha superato. A quel punto, mancavano sette giri, ero lontano dai primi e ho provato a spingere, ma non è stato possibile raggiungere Cal (Crutchlow, quarto, ndr). Ma è stato un ottimo inizio di stagione, siamo sempre stati nelle prime posizioni. Aspettiamo la gara qui e speriamo di poter continuare bene. Sono calmo e concentrato e non ho nulla da perdere“.

Una pista, quella di Termas de Río Hondo, in cui Petrucci ha spesso sofferto. “Sono stato sempre veloce qui ma ho sempre avuto problemi di consumo delle gomme. Sono stato troppo aggressivo all’inizio e questo rende la seconda parte difficile. Quest’anno dovrò gestire meglio le gomme. Ci sono molte curve fluide e devo adattarmi alla pista. Mi piace ma ci sono condizioni atmosferiche poco chiare, come il meteo, per cui non posso dire nulla rispetto a quello che riusciremo a fare“.

In conferenza ha tenuto banco anche l’argomento doping, sollevato pochi giorni fa da Cal Crutchlow. “I controlli oggi sono pochi ed è strano. Io non so quanti casi ci sono stati in passato nel motorsport, perché non abbiamo molti dati. Ma penso che avere più controlli come in altri sport sia l’approccio giusto“, il pensiero di Petrucci.

Infine, una curiosità sul primo pilota conosciuto di persona. “Mio padre lavorava negli anni ’90 nel settore e a un anno ho fatto una foto con Loris Capirossi, che non era molto più vecchio di me“, ha scherzato Danilo. “Comunque ho questa foto, mi ricordo che Loris mi teneva in braccio ed era vicino a Fausto Gresini. Era il 1991. Ma non sapevo nemmeno che lui fosse un pilota!“.













Foto: Valerio Origo