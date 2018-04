MotoGP, GP Americhe 2018: tutti contro Marc Marquez! Vinales e Valentino Rossi puntano al podio, Dovizioso dovrà limitare i danni

“E’ pole! Anzi no…”. E’ un po’ questo in estrema sintesi quanto avvenuto nel corso e dopo le qualifiche del GP delle Americhe ad Austin (Stati Uniti), terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Marc Marquez, infatti, in sella alla Honda, aveva siglato la pole position, davanti alla Yamaha di Maverick Vinales ed alla Suzuki di un sorprendente Andrea Iannone. Tuttavia il “Cabronçito”, dominante come al solito su questo tracciato, si era reso protagonista di un episodio “negativo” con Vinales in precedenza: nel suo giro d’uscita dai box, il campione del mondo ha ostacolato il n.25 impegnato in un tentativo estremamente performante. La giustificazione di Marc, a motori spenti, era che la sua attenzione fosse rivolta a Iannone (che lo precedeva) senza curarsi di cosa accadesse dietro. Un atto di superficialità costato caro però al n.93, penalizzato di 3 posizioni in griglia e dunque costretto a partire dalla quarta casella.

Una decisione frutto di quanto avvenuto nel weekend precedente in Argentina? Probabilmente sì. Tuttavia, poco cambia. E’ sempre l’alfiere della Honda il favorito principale per la vittoria del round stelle e strisce. 5 volte vincitore su questo tracciato, sempre sul podio più alto da quando si corre in Texas, Marquez non si piange certo addosso per la penalità conscio del suo passo (straordinario) e delle proprie certezze. Spetterà, quindi, agli altri inventarsi qualcosa.

A guidare la truppa degli inseguitori vi sarà la coppia Yamaha composta da Vinales e Valentino Rossi. L’iberico sembra essersi ritrovato ed il riscontro nel time-attack lo testimonia. Con le gomme medie Maverick ha messo in mostra una velocità di tutto rispetto ed è lui il principale rivale di Marc per la gara di quest’oggi. Da non sottovalutare poi il “Dottore“. Quinto al termine delle qualifiche, Valentino ha detto chiaramente di trovarsi molto bene con la M1 e quindi di aspettarsi buone cose, specie se si dovesse correre in condizioni di asciutto. Secondo le previsioni non dovrebbe piovere e quindi il campione di Tavullia potrebbe avere chance per centrare il podio e dimenticare Termas de Rio Hondo.

Chi invece non sorride è la Ducati. Il sesto ed ottavo posto di Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso hanno messo in evidenza tutti i problemi della GP18 su questo circuito. Del resto, il “Dovi” lo aveva detto che ad Austin sarebbe stata dura ed il risultato delle qualifiche gli ha dato ragione. Servirà, dunque, limitare i danni e portarsi a casa più punti possibile nell’ottica campionato anche se non sarà facile visto che la concorrenza è molta e la Rossa, anche in prospettiva gara, non ha fatto vedere grandi cose.













